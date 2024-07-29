В НКРЕКП оцінили масштаби можливих відключень світла восени і взимку

Восени дефіцит електроенергії в Україні має бути незначним, а взимку може бути подібним до того, який спостерігався у липні.

Про це заявив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Відомо, що у липні Україна стикалася з масовими відключеннями електроенергії: майже щодня одночасно діяли три-чотири черги відключень, а в деяких районах Києва світла могло не бути до 18 годин на добу.

За словами Тарасюка, вересень і жовтень традиційно характеризуються найменшим споживанням електроенергії, тому в цей період можуть взагалі не бути відключення.

За словами голови НКРЕКП, липень за рівнем споживання електроенергії можна порівняти з зимою, тобто Україна вже мала репетицію одного з найгірших сценаріїв.

"Важко спрогнозувати точний дефіцит. Ми не знаємо, наскільки холодною буде зима, скільки додаткової потужності вдасться ввести в експлуатацію, а також якими будуть обстріли енергетичної інфраструктури," – додав Тарасюк.

Додамо, що голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що найскладніший період літа вже позаду. За його словами, ситуація з енергопостачанням суттєво покращилася. Він також розповідав, що ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня, а якщо не буде нових масованих атак, то у вересні-жовтні з'являться непогані шанси уникати відключень.

Українці зможуть самостійно забезпечувати себе електроенергією

Українці матимуть змогу самостійно забезпечувати себе електроенергією. Відповідні кроки для стимулювання розвитку альтернативних джерел електроенергії та переходу домогосподарств на альтернативні джерела енергоспоживання презентував уряд під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Зокрема, кожен українець, який бажає придбати та встановити сонячні, вітрові електростанції разом з системами накопичення електроенергії, зможе отримати для цього кредит під 0%. Держава повністю компенсує відсоткову ставку.

За цією програмою можна придбати станції потужністю до 10 кВт. Максимальна сума кредиту може складати до 480 тисяч гривень, а термін кредитування збільшено до 10 років.

Окремо передбачено програму для Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) на впровадження енергоефективності та побудову альтернативної генерації.

Окрім цього, ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.

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