НКРЕКП розглядає питання збереження роботи промислових СЕС під час графіків відключень

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), працює над питанням забезпечення безперебійної роботи промислових сонячних електростанцій (СЕС) під час дії графіків погодинних відключень.

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Про це розповіла членкиня регулятора Ольга Бабій на IV конференції з енергетичного права в Києві, пише "Укрінформ".

"НКРЕКП має багато звернень щодо відключень сонячних станцій в умовах графіків і зараз це питання опрацьовує. Сподіваюся, що воно буде впорядковане і будуть визначені першочергові дії операторів системи розподілу (ОСР), як зробити, щоб цих відключень СЕС не було. Поки що комісія працює в режимі оперативних консультацій щодо реагування на виклики", - зазначила Бабій.

Вона також зазначила, що це питання можливо потребує врегулювання на рівні постанови Кабінету Міністрів.

Бабій пояснила, що промислові станції, незалежно від потужності, приєднані до мережі не за окремими фідерами, як це мало би бути, тому вони підпадають під відключення під час дії графіків.

За її словами, у Житомирській області таких проблем немає, оскільки там СЕС приєднані окремо і не страждають від відключень. Проте, в інших областях вони опинилися на одному фідері з населенням, кому коли ОСР відключає населення за графіками, разом із ним відключає і станцію.

"Необхідно з'ясувати, як це сталося і як це врегулювати", - додала вона.

Бабій підкреслила, що мова йде про врегулювання ситуації для юридичних осіб, тоді як для домашніх СЕС такої можливості немає.

Раніше комітет домашніх СЕС Асоціації сонячної енергетики України подав петицію до уряду з проханням зберегти роботу таких станцій під час відключень.

"Зелені аукціони" необхідно продовжувати

Окрім цього, Бабій також висловила думку про необхідність продовження роботи над проведенням "зелених" аукціонів для підтримки нової генерації відновлюваних джерел енергії.

Голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус зазначив, що перший зелений аукціон до 100 МВт може бути проведений уже цього року. Головний експерт з відновлюваної енергетики Проєкту енергобезпеки USAID Олександр Мартинюк припустив, що такі аукціони відбудуться восени.

"З великою ймовірністю пілотні проєкти на невелику потужність відбудуться восени. Треба показати, що вони працюють. Така ініціатива є в Міненерго, і ми до неї залучені", - сказав Мартинюк.

Українці зможуть самостійно забезпечувати себе електроенергією

Українці матимуть змогу самостійно забезпечувати себе електроенергією. Відповідні кроки для стимулювання розвитку альтернативних джерел електроенергії та переходу домогосподарств на альтернативні джерела енергоспоживання презентував уряд під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Зокрема, кожен українець, який бажає придбати та встановити сонячні, вітрові електростанції разом з системами накопичення електроенергії, зможе отримати для цього кредит під 0%. Держава повністю компенсує відсоткову ставку.

За цією програмою можна придбати станції потужністю до 10 кВт. Максимальна сума кредиту може складати до 480 тисяч гривень, а термін кредитування збільшено до 10 років.

Окремо передбачено програму для Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) на впровадження енергоефективності та побудову альтернативної генерації.

Окрім цього, ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.