НКРЭКУ рассматривает вопрос сохранения работы промышленных СЭС во время графиков отключений

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), работает над обеспечением бесперебойной работы промышленных солнечных электростанций (СЭС) во время действия графиков почасовых отключений.

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Об этом рассказала член регулятора Ольга Бабий на IV конференции по энергетическому праву в Киеве, пишет "Укринформ".

Надежда, что он будет упорядочен и будут определены первоочередные действия операторов системы распределения (ОСР), как сделать, чтобы этих отключений СЭС не было. Пока комиссия работает в режиме оперативных консультаций по реагированию на вызовы», – отметила Бабий.

Она также отметила, что этот вопрос, возможно, требует урегулирования на уровне постановления Кабинета Министров.

Бабий объяснила, что промышленные станции, независимо от мощности, подключены к сети не по отдельным фидерам, как это должно быть, поэтому они подпадают под отключение во время действия графиков.

По ее словам, в Житомирской области таких проблем нет, поскольку там СЭС присоединены отдельно и не страдают отключениями. Однако в других областях они оказались на одном фидере с населением, кому когда ОСР отключает население по графику, вместе с ним отключает и станцию.

"Необходимо выяснить, как это произошло и как это урегулировать", – добавила она.

Бабий подчеркнула, что речь идет об урегулировании ситуации для юридических лиц, тогда как для домашних СЭС такой возможности нет.

Ранее комитет домашних СЭС Ассоциации солнечной энергетики Украины подал петицию правительству с просьбой сохранить работу таких станций во время отключений.

"Зеленые аукционы" необходимо продолжать

Кроме того, Бабий также выразила мнение о необходимости продолжения работы над проведением "зеленых" аукционов для поддержки нового поколения возобновляемых источников энергии.

Глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус отметил, что первый зеленый аукцион до 100 МВт может быть проведен уже в этом году. Главный эксперт по возобновляемой энергетике Проекта энергобезопасности USAID Александр Мартынюк предположил, что подобные аукционы состоятся осенью.

"С большой вероятностью пилотные проекты на небольшую мощность состоятся осенью. Надо показать, что они работают. Такая инициатива есть в Минэнерго, и мы к ней привлечены", - сказал Мартынюк.

Украинцы смогут самостоятельно снабжать себя электроэнергией

Украинцы смогут самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией. Соответствующие шаги по стимулированию развития альтернативных источников электроэнергии и перехода домохозяйств на альтернативные источники энергопотребления презентовало правительство во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

В частности, каждый украинец, желающий приобрести и установить солнечные, ветровые электростанции вместе с системами накопления электроэнергии, сможет получить кредит под 0%. Государство полностью компенсирует процентную ставку.

По этой программе можно приобрести станции мощностью до 10 кВт. Максимальная сумма кредита может составлять до 480 тысяч гривен, а срок кредитования увеличен до 10 лет.

Отдельно предусмотрена программа для Объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) на внедрение энергоэффективности и построение альтернативной генерации.

Кроме этого, ОСМД могут получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.