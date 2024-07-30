Наступні три місяці можуть пройти з мінімальними відключеннями світла – радник прем'єра

Якщо нових атак на енергетичну інфраструктуру не буде, Україна може розраховувати на стабільне енергопостачання з мінімальними обмеженнями протягом наступних трьох місяців. Про це повідомив радник прем'єр-міністра з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі “Київ-24”

За його словами, через сприятливі погодні умови та зниження температури повітря, обсяги виробництва електроенергії збільшилися, і наразі Україна перебуває у стані відносної енергетичної рівноваги.

“Ми, на жаль, погодозалежні і сьогодні у відносному балансі. Якщо не буде зовнішніх впливів, ми в цьому відносному балансі... маємо прожити наступні щонайменше три місяці”, – прогнозує Бойко.

Він додав, що якщо обмеження електроенергії в ці дні і виникатимуть, то вони будуть мати незначний характер.

Нагадаємо, згідно з заявою голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, восени дефіцит електроенергії в Україні має бути незначним, тоді як взимку він може бути подібним до того, що спостерігався у липні.

Тарасюк зазначив, що вересень і жовтень традиційно мають найменше споживання електроенергії, тому в ці місяці можлива відсутність відключень.

Додамо, що голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що найскладніший період літа вже позаду. За його словами, ситуація з енергопостачанням суттєво покращилася. Він також розповідав, що ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня, а якщо не буде нових масованих атак, то у вересні-жовтні з'являться непогані шанси уникати відключень.

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