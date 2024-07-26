У Києві змінюють графіки відключень електроенергії : світло вимикатимуть на годину пізніше

У Києві з 27 липня графіки відключення електроенергії будуть зсунуті на одну годину вперед для рівномірного розподілу навантаження на енергосистему. Про це повідомили у ДТЕК.

“З 27 липня у столиці, за вказівкою державної компанії "Укренерго", графіки відключень зсуваються на 1 годину. Це стосується всіх шести груп. Тобто, якщо раніше у вас світло вимикали о 9:00, то з 27 липня відключення буде відбуватися о 10:00”, - повідомили у ДТЕК.

Зазначається, що погодинний інтервал між відключеннями світла в Києві та області дозволить уникнути перевантаження енергосистеми під час відновлення подачі електроенергії, забезпечуючи стабільність енергопостачання в регіоні.

Оновлений графік відключень світла буде доступний 27 липня з опівночі в чат-боті та на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Нагадаємо, за розпорядженнями Кабміну світло не вимикатимуть у населених пунктах, розташованих у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією та Білоруссю, а також поблизу лінії фронту.

Коли покращиться ситуація з обмеженнями світла

Ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня, а якщо не буде нових масованих атак по енергосистемі України, то у вересні-жовтні з'являться непогані шанси уникати відключень.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький днями наголосив, що магічним чином за один день світла більше не стане, але на початку осені з'являться шанси уникати масових і повторюваних відключень.

"В серпні ситуація буде ще трохи кращою. І у вересні-жовтні навіть маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти – і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі", – заявив він.

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