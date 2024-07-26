В Киеве изменят графики отключений электроэнергии: свет будут выключать на час позже

В Киеве с 27 июля графики отключения электроэнергии будут сдвинуты на час вперед для равномерного распределения нагрузки на энергосистему. Об этом сообщили в ДТЭК.

“С 27 июля в столице, по указанию государственной компании "Укрэнерго", графики отключений сдвигаются на 1 час. Это касается всех шести групп. То есть если раньше у вас свет выключали в 9:00, то с 27 июля отключение будет происходить в 10:00”, — сообщили в ДТЭК.

Почасовой интервал между отключениями света в Киеве и области позволит избежать перегрузки энергосистемы во время возобновления подачи электроэнергии, обеспечивая стабильность энергоснабжения в регионе.

Обновленный график отключений света будет доступен 27 июля в полночь в чат-боте и на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Напомним, по распоряжению Кабмина свет не будут выключать в населенных пунктах, расположенных в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью, а также вблизи линии фронта.

Когда улучшится ситуация с ограничениями света

Ситуация в украинской энергосистеме постепенно начнет улучшаться в конце июля, а если не будет новых массированных атак по энергосистеме Украины, то в сентябре-октябре появятся неплохие шансы избегать отключений.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на днях подчеркнул, что магическим образом за один день света больше не станет, но в начале осени появятся шансы избегать массовых и повторяющихся отключений.

"В августе ситуация будет еще немного лучше. И в сентябре-октябре даже имеем неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как мы имеем в июле. То есть нужно еще определенное время, уже не такое длительное, потерпеть – и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме", – заявил он.

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