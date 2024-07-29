30 июля отключения света не планируются — ДТЭК

Согласно информации от НЭК "Укрэнерго", во вторник, 30 июля, применение графиков отключения света не планируется. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Великолепные новости. Согласно информации от Укрэнерго, вторник должен пройти без отключений электричества", — сообщили в ДТЭК.

В случае изменений в графиках и выхода за установленные лимиты энергетики оперативно уведомят об этом. Причиной стабильного снабжения является снижение потребления электроэнергии из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС.

Напомним, 17 июля "Энергоатом" досрочно подключил к сети Украины отремонтированный энергоблок мощностью 1000 МВт после завершения перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования, выполненного по поручению Министерства энергетики Украины.

Уже 24 июля Министерство энергетики Украины сообщило о досрочном завершении планового ремонта еще одного энергоблока на одной из атомных электростанций, также подключенного к энергосистеме страны.

Ведомство отметило, что подключение этого энергоблока значительно улучшит стабильность энергосистемы и поможет снизить дефицит электроэнергии, вызванный массированными российскими атаками на украинскую энергетику.

Госэнергонадзор нашел нарушения в графиках отключений света

Госэнергонадзор проверил графики отключений света в шести областях и обнаружил, что они поднимались в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Днепропетровской и Житомирской областях. Причем в Житомирской области работниками АО "Житомироблэнерго" создавались препятствия работе инспекторов Госэнергонадзора в виде недопуска в диспетчерские пункты некоторых структурных подразделений ОСР.

В ходе проверок удалось установить, что во всех областях не обеспечено максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями. В частности, выявлено, что не все потребители, не относящиеся к объектам категории критической инфраструктуры, привлечены к графикам почасовых отключений.

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