30 липня відключення світла не плануються - ДТЕК

Згідно з інформацією від НЕК "Укренерго", у вівторок, 30 липня, застосування графіків відключення світла не планується. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Чудові новини. Згідно з інформацією від Укренерго вівторок має пройти без відключень електрики", - повідомили у ДТЕК.

У разі змін у графіках та виходу за встановлені ліміти енергетики оперативно сповістять про це. Причиною стабільного постачання є зниження споживання електроенергії через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.

Нагадаємо, 17 липня "Енергоатом" достроково підключив до енергомережі України відремонтований енергоблок потужністю 1000 МВт після завершення перевантаження ядерного палива та планового ремонту обладнання, виконаного за дорученням Міністерства енергетики України.

Вже 24 липня Міністерство енергетики України повідомило про дострокове завершення планового ремонту ще одного енергоблоку на одній з атомних електростанцій, який також був підключений до енергосистеми країни.

Відомство зазначило, що підключення цього енергоблоку значно покращить стабільність енергосистеми і допоможе зменшити дефіцит електроенергії, спричинений масованими російськими атаками на українську енергетику.

Держенергонагляд знайшов порушення у графіках відключень світла

Держенергонагляд перевірив графіки відключень світла у шести областях і виявив, що вони порушувалися у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях.

Найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській і Житомирській областях. Причому у Житомирській області працівниками АТ "Житомиробленерго" створювалися перешкоди роботі інспекторів Держенергонагляду у вигляді недопуску до диспетчерських пунктів деяких структурних підрозділів ОСР.

У ході перевірок вдалося встановити, що в усіх областях не було забезпечено максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами. Зокрема, виявлено, що не всіх споживачів, які не відносяться до обʼєктів категорії критичної інфраструктури, залучено до графіків погодинних відключень.

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