"Укренерго" вимикатиме світло для промспоживачів через дефіцит потужності

24 квітня з 18:00 до 22:00 " Укренерго" буде вимикати світло промисловим споживачам за графіками обмеження потужності. Вимкнення світла торкнеться всіх регіонів України.

Про це повідомляє диспетчерський центр НЕК "Укренерго".

Згідно з повідомленням, енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу обмежуватись не буде. Обмеження для бізнесу та промисловості будуть рівномірно розподілені по всіх регіонах України.

Необхідність таких кроків є наслідком російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції. Через погіршення погодних умов в Україні відчутно зросло споживання електроенергії, через що в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

"Укренерго" закликає всіх споживачів економно споживати електроенергію, а промисловість та бізнес – максимально залучати імпорт електроенергії та альтернативні джерела живлення.

Запроваджені тимчасові обмеження для промспоживачів мають забезпечити стабільну роботу енергосистеми в умовах підвищеного навантаження через руйнування об'єктів внаслідок російської агресії.

Умови відключення світла для населення

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що українці можуть чекати відключення світла, якщо не буде відновлена теплова генерація.

Другою проблемою може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається в липні й серпні, коли у приміщеннях вмикають кондиціонери.

Третім викликом може стати нестача обсягу електроенергії, яку Україна отримує з Європи.

А також серед умов Сахарук назвав неможливість передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії.

"Тоді єдиний спосіб збалансувати систему - це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом - це погодинними графіками відключення", - зазначив представник ДТЕК.

Він зауважив, що лише при здійсненні всіх вищеназваних умов є ймовірність введення погодинних графіків відключення світла по всій Україні.

Атаки на енергосистему

Армія країни-агресора РФ у ніч проти 11 квітня обстріляла об'єкти критичної інфраструктури у 4 регіонах України. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання. У результаті ворожого нападу було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, розташовану в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей. В результаті цього ПАТ "Центренерго" втратив 100% генерації.

Друга потужна атака сталася 22 березня. Тоді російські окупанти завдали по українській енергосистемі найбільш руйнівної атаки за останні два роки повномасштабної війни. Десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країні, а загалом у системі втрачено близько 2 ГВт доступної потужності. Зокрема, він зазначив, що значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Крім того, енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.

Джерело фото: ua.depositphotos.com