"Укрэнерго" будет выключать свет для промпотребителей из-за дефицита мощности

24 апреля с 18:00 до 22:00 "Укрэнерго" будет выключать свет промышленным потребителям согласно графику ограничения мощности. Выключение света коснется всех регионов Украины.

Об этом сообщает диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго".

Согласно сообщению, энергоснабжение объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса ограничиваться не будет. Ограничения для бизнеса и промышленности будут равномерно распределены по всем регионам Украины.

Необходимость таких шагов есть следствие российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции. Из-за ухудшения погодных условий в Украине значительно возросло потребление электроэнергии, из-за чего в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

"Укрэнерго" призывает всех потребителей экономно потреблять электроэнергию, а промышленность и бизнес максимально привлекать импорт электроэнергии и альтернативные источники питания.

Введенные временные ограничения для промпотребителей должны обеспечить стабильную работу энергосистемы в условиях повышенной нагрузки из-за разрушения объектов в результате российской агрессии.

Условия отключения света для населения

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что украинцы могут ждать отключения света, если не будет восстановлена тепловая генерация.

Второй проблемой может стать повышение потребления электроэнергии из-за жары. Обычно это происходит в июле и августе, когда в помещениях включают кондиционеры.

Третьим вызовом может оказаться недостаток объема электроэнергии, которую Украина получает из Европы.

Также среди условий Сахарук назвал невозможность передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии.

"Тогда единственный способ сбалансировать систему – это снизить потребление. Уменьшить потребление можно единственным способом – это почасовыми графиками отключения", - отметил представитель ДТЭК.

Он отметил, что только при осуществлении всех вышеназванных условий есть вероятность ввода почасовых графиков отключения света по всей Украине.

Атаки на энергосистему

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 11 апреля обстреляла объекты критической инфраструктуры в 4 регионах Украины. В результате этого серьезные повреждения оборудования. В результате вражеского нападения была полностью разрушена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек. В результате этого ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Вторая мощная атака произошла 22 марта. Тогда российские кафиры нанесли по украинской энергосистеме наиболее разрушительную атаку за последние два года полномасштабной войны. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране, а всего в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности. В частности, он отметил, что значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Кроме того, энергетический холдинг ДТЭК сообщил , что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.

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