НБУ ухудшил прогнозы дефицита электроэнергии в 2024-2026 годах

НБУ пересмотрел прогнозы дефицита электроэнергии на 2024–2026 годы из-за обстрелов украинской энергетической инфраструктуры и прогнозирует проблемы с электроснабжением до конца 2026 года. Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.

В 2024 году российские атаки, поразившие как генерационные, так и передающие мощности, привели к значительному увеличению потерь в энергосистеме и более продолжительным отключениям электроэнергии. Более всего пострадали тепловые электростанции и гидроэлектростанции, обеспечивающие гибкость энергетической системы.

“Как и ожидалось, существенный дефицит возник уже во ІІ квартале, а в начале ІІІ квартала углубился из-за жаркой погоды и последующих разрушений. В то же время восстановление утраченных мощностей и/или построение новых требует значительного времени и объемов финансирования”, — говорится в отчете.

Обновленные прогнозы показывают, что:

В 2024 году дефицит электроэнергии достигнет 7% по сравнению с предыдущим прогнозом в 5%.

В 2025 году прогнозируется дефицит в размере 8% вместо ранее оцененных 4%.

В 2026 году дефицит ожидается на уровне около 5%, в то время как раньше его вообще не прогнозировали.

Отмечается, что благодаря интеграции с европейской энергосистемой импорт электроэнергии поможет частично снизить дефицит собственных мощностей. Однако цена импортной электроэнергии выше внутренней, и ежегодная стоимость такого импорта оценивается Национальным банком примерно в 1 миллиард долларов.

Напомним, что подобную оценку дефициту электроэнергии в Украине предоставил Международный валютный фонд, согласно которой недостаток электроэнергии также продлится до 2026 года. Однако, по оценкам МВФ, в 2024 году средний дефицит ожидается на уровне около 10%.

Кроме того, прогнозируется, что серьезный дефицит электроэнергии (до 30%) будет наблюдаться в часы пик, когда промышленные потребители будут работать пониженной мощностью, а бытовое потребление будет ограничиваться плановыми отключениями, особенно в зимний период.

В Украине работает только 27% ТЭС



По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в настоящее время в Украине работает только 27% ТЭС. В результате российских обстрелов разрушены 42 энергоблока, а 27% крупных ТЭС остаются в рабочем состоянии, 73% соответственно были разрушены или повреждены. Также не работает 20 гидроэнергетических блоков.

Заметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

В результате российских ракетных обстрелов полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Также значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

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