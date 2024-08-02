НБУ погіршив прогнози дефіциту електроенергії в 2024-2026 роках

НБУ переглянув прогнози дефіциту електроенергії на 2024–2026 роки через обстріли української енергетичної інфраструктури і прогнозує проблеми з електропостачанням до кінця 2026 року. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Протягом 2024 року російські атаки, що вразили як генераційні, так і передавальні потужності, призвели до значного збільшення втрат в енергосистемі та триваліших відключень електроенергії. Найбільше постраждали теплові електростанції та гідроелектростанції, які забезпечують гнучкість енергетичної системи.

“Як і очікувалося, суттєвий дефіцит виник уже в ІІ кварталі, а на початку ІІІ кварталу поглибився через спекотну погоду та подальші руйнування. Водночас відновлення втрачених потужностей та/або побудова нових вимагає значного часу та обсягів фінансування”, - йдеться у звіті.

Оновлені прогнози показують, що:

У 2024 році дефіцит електроенергії досягне 7%, порівняно з попереднім прогнозом у 5%.

У 2025 році прогнозується дефіцит у розмірі 8%, замість раніше оцінених 4%.

У 2026 році дефіцит очікується на рівні близько 5%, тоді як раніше його взагалі не прогнозували.

Зазначається, що завдяки інтеграції з європейською енергосистемою імпорт електроенергії допоможе частково зменшити дефіцит власних потужностей. Однак ціна імпортної електроенергії є вищою за внутрішню, і щорічна вартість такого імпорту оцінюється Національним банком приблизно в 1 мільярд доларів.

Нагадаємо, що подібну оцінку дефіциту електроенергії в Україні надав Міжнародний валютний фонд, згідно з якою нестача електроенергії також триватиме до 2026 року. Однак за оцінками МВФ у 2024 році середній дефіцит очікується на рівні близько 10%.

Крім того, прогнозується, що серйозний дефіцит електроенергії (до 30%) буде спостерігатися в години пік, коли промислові споживачі працюватимуть зниженою потужністю, а побутове споживання обмежуватиметься плановими відключеннями, особливо в зимовий період.

В Україні працюють лише 27% ТЕС



За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі в Україні працюють лише 27% ТЕС. Внаслідок російських обстрілів зруйновано 42 енергоблоки, а 27% великих ТЕС залишаються в робочому стані, 73% відповідно були зруйновані або ж пошкоджені. Також не працюють 20 гідроенергетичних блоків.

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

Внаслідок російських ракетних обстрілів повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Також значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

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