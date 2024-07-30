Мешканцям прифронтових територій дозволили безкоштовно заготовляти деревину для побутових потреб

Уряд ухвалив рішення, що дозволяє мешканцям прифронтових територій безкоштовно заготовляти деревину для побутових потреб. Йдеться про збір порубкових решток, які залишаються після вирубки лісу.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Заготівлю можна буде здійснювати тільки за умови, що перебування на відповідних лісових ділянках є безпечним і території очищені від вибухонебезпечних предметів. Місцеві військові адміністрації та органи місцевого самоврядування інформуватимуть населення про можливість самостійної лісозаготівлі.

Ця норма буде діяти під час правового режиму воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування.

Як повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук, мешканці зможуть безкоштовно самостійно збирати дрова для побутових потреб, але використання бензо- та електропилок заборонено, як і відокремлення стовбурів дерев від пнів.

Ця ініціатива поширюється виключно на території, які були або є включені до переліку територій, де ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, як це визначено постановою КМУ від 6 грудня 2022 року №1364 та наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22 грудня 2022 року №309.

Також було визначено, що рада оборони області відповідальна за прийняття рішень щодо самостійної заготівлі деревини для побутових потреб, а також за ведення обліку зібраної деревини.

Правоохоронці розслідують рекордну кількість справ щодо зловживань у державних лісгоспах

У правоохоронних органах розслідується 254 кримінальні провадження за матеріалами ДП "Ліси України".

Підприємство сповістило, що майже кожна підозра чи гучне затримання працівників лісової галузі ґрунтуються на перевірках, які проводила його внутрішня безпека.

У травні працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили чергові випадки незаконної рубки дерев у Львівській, Харківській та Хмельницькій областях на майже 15 мільйонів гривень. А в березні ДБР викрило в.о. директора держпідприємства "Північна Пуща", який разом зі спільниками організував незаконну рубку цінних дубів на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Загальна сума збитків державі становить понад 59 млн грн.

Додамо, що в Україні запроваджено ще один обов’язковий цифровий інструмент для запобігання зловживанням у лісовій галузі - фотофіксація деревини.

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