В Україні запровадили обов’язкову фотофіксацію деревини

В Україні запроваджено ще один обов’язковий цифровий інструмент для запобігання зловживанням у лісовій галузі - фотофіксація деревини.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Зазначається, що відповідні зміни схвалив Кабінет Міністрів України на своєму засіданні.

Боротьба з сірим ринком деревини

Як повідомляють у Міндовкіллі, відтепер система електронного обліку деревини формуватиме ТТН-ліс лише після завантаження у неї фото лісовоза з деревиною. Це дозволить ввести додатковий інструмент простеження руху деревини до місця призначення.

"Раніше при перевезенні деревини у ТТН-ліс зазначалися лише дата, обсяг продукції, дані водія та автомобіля, номера бирок. І співробітники лісгоспів могли перебити бирки та вивезти за однією ТТН декілька партій деревини приблизно однакового обсягу. Виявити підміну при перевірці автомобіля на дорозі досить складно, бо формально у водія всі документи нібито в порядку", - пояснюють у відомстві.

Тепер завантажена на лісовози деревина фотографується з чотирьох ракурсів, після чого світлини завантажуються в систему ЕОД. Лише після цього відбувається оформлення ТТН.

"Малюнок складеної деревини є унікальним, продублювати його неможливо. Відповідно, ТТН другий раз не використаєш. Це додатковий спосіб контролю за перевезенням деревини для правоохоронних органів та громадськості", - наголошують у Міндовкіллі.

Там додають, що ідея фотофіксації деревини втілюється в рамках цифровізації галузі, сам досвід запозичений у румунських колег у рамках міжнародної співпраці.

"Рішення Уряду залишило в минулому ще одну можливість для фальсифікацій. Адже інформація про ТТН є відкритою. Кожен може перевірити справжність документів на сайті ДП "ЛІАЦ" за номером ТТН або номером лісовоза. До речі, вже пів року ця послуга у тестовому режимі успішно працює у філіях ДП "Ліси України". Тепер вона є обов’язковою для всіх лісокористувачів",– прокоментував міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Правоохоронці розслідують рекордну кількість справ щодо зловживань у державних лісгоспах

У правоохоронних органах розслідується 254 кримінальні провадження за матеріалами ДП "Ліси України".

Підприємство сповістило, що майже кожна підозра чи гучне затримання працівників лісової галузі ґрунтуються на перевірках, які проводила його внутрішня безпека.

"Сучасні інструменти контролю лише запроваджуються, ще немає технічної можливості повністю виключити людський фактор та унеможливити зловживання. Але будь-яка оборудка обов’язково виявляється в процесах комплексних перевірок", - пообіцяли в "Лісах України".

у травні працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили чергові випадки незаконної рубки дерев у Львівській, Харківській та Хмельницькій областях на майже 15 мільйонів гривень. А в березні ДБР викрило в.о. директора держпідприємства "Північна Пуща", який разом зі спільниками організував незаконну рубку цінних дубів на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Загальна сума збитків державі становить понад 59 млн грн.

Нагадаємо, аудит Рахункової палати щодо лісового та мисливського господарства виявив, що війна, пожежі та незаконне вирубування лісів завдали державі збитків на майже 23 млрд грн.