Деревину для фортифікацій купуватимуть через Prozorro Market

Закупівля деревини для будівництва фортифікаційних споруд буде відбуватися через електронний каталог Prozorro Market. Таким чином військові отримають можливість купувати необхідні матеріали швидко та зручно.

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Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

У відомстві зазначають, що державна установа "Професійні закупівлі", яка адмініструє Prozorro Market у частині товарів широкого вжитку, вже підготувала інструмент для проведення закупівель. Зокрема, було додано понад 180 специфікацій для закупівлі круглих лісоматеріалів, без яких неможливо побудувати фортифікаційні укріплення.

"З огляду на активне будівництво укріплень, деревина військовим потрібна оперативно, саме тому було прийнято рішення закуповувати її через Prozorro Market. Лише 9 днів у середньому триває процедура в е-каталозі. У той же час при відкритих торгах замовник має витратити втричі більше часу", - йдеться в повідомленні міністерства.

За словами заступниці міністра економіки України Надії Бігун, для того, щоб військові могли швидше закуповувати необхідну для будівництва фортифікаційних споруд деревину, ці позиції було додано в електронний каталог.

Вона зауважила, що закупівлі через Prozorro Market дозволяють не лише заощадити час, а й фінансові ресурси.

"Практика доводить, що при купівлі через е-каталог ціна в середньому є нижчою до 20%, ніж під час проведення окремих тендерів», – зазначила Бігун.

У Мінекономіки підкреслюють, що завдяки Prozorro Market військові частини зможуть отримувати найкращі ціни та економити кошти, купуючи деревину напряму у виробника – ДП "Ліси України". 63 філії цього державного підприємства вже кваліфіковано до е-каталогу.

За словами заступника директора Професійних закупівель з питань розвитку Дмитра Солов'я, за кілька днів команда Професійних закупівель адаптувала електронний каталог під потреби ВЦА.

"Ми у рази збільшили асортимент деревини, кваліфікували постачальників – зробили все можливе, аби закупівлі можна було здійснити зручно та оперативно", - зазначив він.

Prozorro Market користується великою популярністю для закриття потреб оборони. Окрім деревини, там купують дрони, паливо, офісне устаткування тощо.

"Наша головна мета в тилу – забезпечити військо усім необхідним та надати військовим можливість максимально просто та оперативно закривати всі свої потреби", – підсумував Соловей.

Зміцнення оборонних рубежів

За словами міністра економіки Свириденко, у 2023 році з резервного фонду було виділено понад 1,7 мільярда гривень на будівництво фортифікацій, зокрема, в північних і східних регіонах.

19 січня під час засідання уряду з резервного фонду державного бюджету було виділено 17,5 млрд грн для посилення обороноздатності та захисту кордону.

2 квітня на засіданні уряду було прийнято рішення про додаткове фінансування будівництва оборонних споруд. Для цього з резервного фонду державного бюджету було виділено 5,6 мільярда гривень.

Під час засідання уряду 23 квітня було вирішено виділити ще понад 8 мільярдів гривень з державного бюджету на будівництво фортифікаційних споруд.

Загалом з початку 2024 року Україна виділила з бюджету на будівництво фортифікаційних споруд вже понад 37,5 млрд. грн, адже посилення обороноздатності на ключових напрямах є одним з головних завдань для держави.