Приватний бізнес займає більшу частину сектору розробки дронів для ЗСУ

Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, а більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, пише Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив, що розробка інноваційних БПЛА залишається у пріоритеті Міноборони.

"Майже 100% усіх виробів розробляється в Україні. Тобто, в цьому секторі якраз більшу частину займає приватний бізнес, і це добре, тому що це теж про економіку", – зауважив Кліменков.

Він нагадав, що Агентство оборонних закупівель нещодавно вперше оголосило конкурентні торги в закритому режимі через Prozorro на закупівлю 20 тис. дронів, з орієнтовною вартістю до 3 млрд грн

Як наголосив Кліменков, частково ці торги вже відбулися, і "Міноборони отримало хороші результати і за продуктом, і за ціною. Уже законтрактовано близько 7 тис. дронів".

"Відбулися торги, і зараз проходять перевірку і кваліфікацію ще близько 7 тис. І понад 1 млрд грн уже цього бюджету вже використано, і ми рухаємося цим шляхом", – підкреслив заступник міністра оборони.

5 млрд грн на закупівлю ударних дронів для ЗСУ

Нагадаємо, Уряд виділив із резервного фонду державного бюджету додаткові 5 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ.

Загалом Міністерство оборони України анонсувало масштабну закупівлю через "Агенцію оборонних закупівель" 20 000 безпілотних авіаційних комплексів за допомогою системи Prozorro. Загальний бюджет складе майже 3 мільярди гривень, а дрони повинні бути поставлені до 31 травня 2024 року.

Завдяки високому рівню конкуренції на закупівлях дронів через електронний каталог Prozorro Market вдалося заощадити 65 млн грн.

Мова йде про безпілотники FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom тощо. Дрони в Prozorro Market найчастіше купують об’єднані територіальні громади та передають військовим частинам.