Частный бизнес занимает большую часть сектора разработки дронов для ВСУ

Почти 100% дронов для ВСУ разрабатываются в Украине, а большую часть в этом секторе занимает частный бизнес.

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Об этом сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, пишет Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что разработка инновационных БПЛА остается в приоритете Минобороны.

"Почти 100% всех изделий разрабатывается в Украине. То есть, в этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес, и это хорошо, потому что это тоже об экономике", – отметил Клименков.

Он напомнил, что Агентство оборонных закупок недавно впервые объявило конкурентные торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 тыс. дронов с ориентировочной стоимостью до 3 млрд грн.

Как отметил Клименков, частично эти торги уже состоялись, и "Минобороны получило хорошие результаты и по продукту, и по цене. Уже законтрактовано около 7 тыс. дронов".

"Состоялись торги, и сейчас проходят проверку и квалификацию еще около 7 тыс. И более 1 млрд грн уже этого бюджета уже использовано, и мы двигаемся по этому пути", - подчеркнул замминистра обороны.

5 млрд грн на закупку ударных дронов для ВСУ

Напомним, Правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета дополнительные 5 млрд грн на закупку дронов для ВСУ.

В целом Министерство обороны Украины анонсировало масштабную закупку через Агентство оборонных закупок 20 000 беспилотных авиационных комплексов с помощью системы Prozorro. Общий бюджет составит около 3 миллиардов гривен, а дроны должны быть поставлены до 31 мая 2024 года.

Благодаря высокому уровню конкуренции на закупках дронов через электронный каталог Prozorro Market удалось сэкономить 65 млн. грн.

Речь идет о беспилотниках FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom и т.д. Дроны в Prozorro Market чаще всего покупают объединенные территориальные общины и передают воинским частям.