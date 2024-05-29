В Украине провели испытания техники для медицинской эвакуации с поля боя

Министерство по стратегическим отраслям промышленности совместно с Министерством обороны Украины и Генеральным Штабом ВСУ провели демонстрационные испытания техники для медицинской эвакуации по случаю Всемирного дня экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает Минстратегпром.

Целью мероприятия было обратить внимание на тему медицинской эвакуации в зоне боевых действий. Помимо этого, привлечь представителей стран-партнеров к прямым контрактам с украинскими производителями в рамках проекта ZBROYARI: Manufacturing Freedom.

В демонстрационных испытаниях приняли участие девять изделий из семи украинских производителей. Были представлены два образца автомобильной техники и семь наземных роботизированных платформ.

В Украине были проведены испытания техники для медицинской эвакуации с поля боя. Фото: Минстратегпром В Украине были проведены испытания техники для медицинской эвакуации с поля боя. Фото: Минстратегпром В Украине были проведены испытания техники для медицинской эвакуации с поля боя. Фото: Минстратегпром В Украине были проведены испытания техники для медицинской эвакуации с поля боя. Фото: Минстратегпром

По словам заместителя министра по стратегическим отраслям промышленности Анны Гвоздяр, такая техника нужна на фронте - она спасает жизнь как раненых, так и военных медиков.

"Наши производители умеют делать действительно качественные продукты. Они разные: бронированные автомобили, санитарные, колесные и гусеничные роботизированные платформы разных модификаций. Для того, чтобы эти изделия попали на фронт - их надо закупить. У государства сейчас очень ограниченный ресурс. Мы как Минстратегпром в условиях ограниченного финансирования ищем способы привлечь дополнительные средства", - говорится в ее сообщении.

Именно поэтому эти образцы техники были показаны представителям стран-партнеров. В частности, им рассказали, как важно военным иметь их в своем арсенале.

Медицинская эвакуация роботизированными средствами чрезвычайно важна

"Транспортирование раненых с помощью современных роботизированных средств крайне актуально и важно. Оно позволяет уменьшить время, необходимое для эвакуации военнослужащих с поля боя к месту оказания квалифицированной медицинской помощи. А это, в свою очередь, предотвращает повторное поражение или гибель военнослужащих", - сказал заместитель Главнокомандующего ВСУ полковник Андрей Лебеденко.

Как пояснил подполковник медицинской службы Игорь Щербаков, противник использует смертоносное оружие.

"Линия фронта неоднородна. Есть участки, где много песка, воды, леса. Иногда оборона осуществляется в сложных условиях городской застройки. Поэтому методы медицинской эвакуации раненых, применявшиеся в предыдущих войнах (Вторая мировая, Афганская, Чеченская войны), в наших реалиях недостаточно эффективны. Сегодня роботизированные системы - это решение, которое может спасти жизнь раненого, сократить время эвакуации и сохранить боеспособность подразделения при любых условиях", - рассказал он.

По его словам, в современных условиях эвакуация осуществляется ночью – так безопаснее. Но это увеличивает время эвакуации, что отрицательно сказывается на здоровье бойца.

"Минстратегпром сосредоточен на развитии систем, которые функционально могут заменить человека на фронте, особенно в ситуациях повышенного риска – таких, как медицинская эвакуация. Главная проблема в этом – недостаточное финансирование. Поэтому работаем над привлечением средств стран-партнеров, в том числе – путем реализации проекта ZBROYARI: Manufacturing Freedom, в рамках которого и состоялось мероприятие", - рассказали в ведомстве.

О ZBROYARI: Manufacturing Freedom

ZBROYARI: Manufacturing Freedom — глобальная фандрейзинговая кампания, инициированная Министерством по стратегическим отраслям промышленности Украины при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства обороны, Министерства иностранных дел, цель которой собрать 10 млрд долларов на производство украинского оружия в течение 2024 года.

Напомним, первой страной, присоединившейся к инициативе ZBROYARI: Manufacturing Freedom, стала Дания. Государство приняло решение о закупке вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины у украинских производителей. Взнос Дании составляет 28,5 миллионов долларов.

26 апреля, после Дании, к инициативе ZBROYARI: Manufacturing Freedom присоединилась и Канада. Министр национальной обороны государства Билл Блэр объявил о выделении 2,1 миллиона долларов на производство беспилотников украинским ОПК. Вклад будет сделан в сотрудничестве с Великобританией.

Достижения украинской оборонки

Отметим, что Украина пытается нарастить собственное производство вооружения, чтобы уменьшить зависимость от поставок западных партнеров, учитывая, что в последнее время они поступают все дольше.

В настоящее время в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В этом приоритетном производстве задействовано почти 300 тысяч человек, производящих отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.

Ранее в Минобороны сообщали, что на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

В свою очередь Кабинет министров работает над созданием новых программ, подобных действующей "Доступные кредиты 5-7-9", которые будут кредитовать частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Правительство также создало Промышленно-оборонный комитет Украины, к работе которого привлекут производителей оружия, независимых экспертов и специалистов, чтобы вывести украинский ОПК на новый уровень.

В 2024 году на закупку вооружений, в частности, у отечественных производителей, в бюджете предусмотрено 6 миллиардов долларов. Поэтому Украина активно ведет переговоры с иностранными партнерами по покупке за их средства продукции украинской военной промышленности.

В то же время, "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключает все новые контракты на закупку товаров оборонного назначения с украинскими производителями. По словам директора, 70% от суммы всех соглашений, которые Агентство заключило в 2024 году, приходится именно на отечественных производителей вооружения, боеприпасов и военной техники.