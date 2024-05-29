Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Міністерством оборони України та Генеральним Штабом ЗСУ провели демонстраційні випробування техніки для медичної евакуації з нагоди Всесвітнього дня екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє Мінстратегпром.

Метою заходу було привернути увагу до теми медичної евакуації в зоні бойових дій. Окрім того, заохотити представників країн-партнерів до прямих контрактів з українськими виробниками в рамках проєкту ZBROYARI: Manufacturing Freedom.

У демонстраційних випробуваннях взяли участь дев’ять виробів від сімох українських виробників. Було представлено два зразки автомобільної техніки і сім наземних роботизованих платформ.

В Україні провели випробування техніки для медичної евакуації з поля бою. Фото: Мінстратегпром В Україні провели випробування техніки для медичної евакуації з поля бою. Фото: Мінстратегпром В Україні провели випробування техніки для медичної евакуації з поля бою. Фото: Мінстратегпром В Україні провели випробування техніки для медичної евакуації з поля бою. Фото: Мінстратегпром

За словами заступниці міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анни Гвоздяр, така техніка потрібна на фронті, вона рятує життя як поранених, так і військових медиків.

"Наші виробники вміють робити дійсно якісні продукти. Вони є різні: броньовані автомобілі, санітарні, колісні й гусеничні роботизовані платформи різних модифікацій. Для того, щоб ці вироби потрапили на фронт - їх треба закупити. У держави нині дуже обмежений ресурс. Ми як Мінстратегпром в умовах обмеженого фінансування шукаємо способи залучити додаткові кошти", - йдеться в її повідомленні.

Саме тому, зазначає вона, ці зразки техніки були показані представникам країн-партнерів. Зокрема, їм розповіли, наскільки важливо військовим мати їх у своєму арсеналі.

Медична евакуація роботизованими засобами є надзвичайно важливою

"Транспортування поранених за допомогою сучасних роботизованих засобів вкрай актуальне і важливе. Воно дозволяє зменшити час, необхідний для евакуації військовослужбовців з поля бою до місця надання кваліфікованої медичної допомоги. А це, в свою чергу, запобігає повторному ураженню або загибелі військовослужбовців", - сказав заступник Головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко.

Як пояснив підполковник медичної служби Ігор Щербаков, противник використовує сучасну смертоносну зброю.

"Лінія фронту неоднорідна. Є ділянки, де багато піску, води, лісу. Іноді оборона здійснюється у складних умовах міської забудови. Тому методи медичної евакуації поранених, які застосовувалися у попередніх війнах (Друга світова, Афганська, Чеченська війни) в наших реаліях недостатньо ефективні. Сьогодні роботизовані системи - це те рішення, яке може врятувати життя пораненого, скоротити час евакуації та зберегти боєздатність підрозділу за будь-яких умов", - розповів він.

За його словами, в сучасних умовах евакуація здійснюється вночі - так безпечніше. Але це збільшує час евакуації, що негативно впливає на здоров’я бійця.

"Мінстратегпром зосереджений на розвитку систем, які функціонально можуть замінити людину на фронті, особливо в ситуаціях підвищеного ризику - таких, як медична евакуація. Головна проблема в цьому - недостатнє фінансування. Тому працюємо над залученням коштів країн-партнерів, в тому числі - шляхом реалізації проєкту ZBROYARI: Manufacturing Freedom, в рамках якого і відбувся захід", - розповіли у відомстві.

Про ZBROYARI: Manufacturing Freedom

ZBROYARI: Manufacturing Freedom — глобальна фандрейзингова кампанія, ініційована Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України, за підтримки Офісу Президента України, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, мета якої зібрати 10 млрд доларів на виробництво української зброї протягом 2024 року.

Нагадаємо, першою країною, яка приєдналася до ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom, стала Данія. Держава ухвалила рішення про закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України в українських виробників. Внесок Данії становить 28,5 мільйона доларів.

26 квітня, після Данії, до ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom долучилася й Канада. Міністр національної оборони держави Білл Блер оголосив про виділення 2,1 мільйона доларів США на виробництво безпілотників українським ОПК. Внесок буде зроблено у співпраці з Великою Британією.

Здобутки української оборонки

Зазначимо, що Україна намагається наростити власне виробництво озброєння, аби зменшити залежність від поставок західних партнерів, враховуючи те, що останнім часом вони надходять все довше.

Наразі в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, повідомив президент України Володимир Зеленський. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей, які виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.

Раніше в Міноборони повідомляли, що на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Своєю чергою Кабінет Міністрів працює над створенням нових програм, подібних до чинної "Доступні кредити 5-7-9", які кредитуватимуть приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Уряд також утворив Промислово-оборонний комітет України, до роботи якого долучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців, щоб вивести український ОПК на новий рівень.

У 2024 році на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників, у бюджеті передбачено 6 мільярдів доларів. Тож наразі Україна активно веде переговори з іноземними партнерами щодо купівлі за їхні кошти продукції української військової промисловості.

Водночас "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України укладає все нові контракти на закупівлю товарів оборонного призначення з українськими виробниками. За словами директорки, 70% від суми всіх угод, які Агенція уклала у 2024 році, припадає саме на вітчизняних виробників озброєння, боєприпасів та військової техніки.