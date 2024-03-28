У Чорнобильському заповіднику посадовці зрубали 100-річні дуби на 60 млн грн

В. о. директора держпідприємства "Північна Пуща" разом зі спільниками організував незаконну рубку цінних дубів на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що голова держпідприємства у грудні 2023 року організував незаконну порубку 185 дубів на території Денисовецького лісництва ДСП «Північна Пуща», яке належить до Чорнобильського заповідника.

"До реалізації умислу він залучив трьох цивільних осіб та видав їм спеціальні перепустки на територію заповідника. Чиновник показав виконавцям територію для вирубки, на якій росли понад 100-річні дуби. Ділкам допомагав працівник правоохоронного органу, який супроводжував транспорт зі зрубаною деревиною", - зауважують в ДБР.

Спільники вивезли деревину на один зі столичних пунктів приймання деревини, де її продали на підставі фіктивних документів.

Загальна сума збитків державі становить понад 59 млн грн.

Також за результатами проведених обшуків вилучена зрізана деревина об’ємом понад 350 м куб, яку ділки не встигли продати.

"Наразі виконувачу обов’язків директора держпідприємства «Північна Пуща», співробітнику правоохоронного органу та трьом цивільним особам повідомлено про підозри у незаконній рубці та збуті лісу, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб (ст. 27, ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України)", - підкреслили в ДБР.

Там додали, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, аудит Рахункової палати щодо лісового та мисливського господарства виявив, що війна, пожежі та незаконне вирубування лісів завдали державі збитків на майже 23 млрд грн.