В Украине ввели обязательную фотофиксацию древесины

В Украине введен еще один обязательный цифровой инструмент для предотвращения злоупотреблений в лесной отрасли - фотофиксация древесины.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Соответствующие изменения одобрил Кабинет Министров Украины на своем заседании.

Борьба с серым рынком древесины

Как сообщают в Миндовколле, отныне система электронного учета древесины будет формировать ТТН-лес только после загрузки в нее фото лесовоза с древесиной. Это позволит ввести дополнительный инструмент для прослеживания движения древесины к месту назначения.

Ранее при перевозке древесины в ТТН-лес отмечались только дата, объем продукции, данные водителя и автомобиля, номера бирок. И сотрудники лесхозов могли перебить бирки и вывезти по одной ТТН несколько партий древесины примерно одинакового объема. сложно, потому формально у водителя все документы якобы в порядке", - объясняют в ведомстве.

Теперь загруженная на лесовозы древесина фотографируется с четырех ракурсов, после чего фотографии загружаются в систему ЭОД. Только после этого происходит оформление ТТН.

"Рисунок сложенной древесины уникален, продублировать его невозможно. Соответственно, ТТН второй раз не используешь. Это дополнительный способ контроля за перевозкой древесины для правоохранительных органов и общественности", - отмечают в Миндовкилле.

Там добавляют, что идея фотофиксации древесины воплощается в рамках цифровизации отрасли, сам опыт взят у румынских коллег в рамках международного сотрудничества.

"Решение Правительства оставило в прошлом еще одну возможность для фальсификаций. Ведь информация о ТТН открыта. Каждый может проверить подлинность документов на сайте ГП "ЛИАЦ" по номеру ТТН или номеру лесовоза. Кстати, уже пол года эта услуга в тестовом режиме успешно работает в филиалах ГП "Леса Украины". Теперь она обязательна для всех лесопользователей",– прокомментировал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Правоохранители расследуют рекордное количество дел по злоупотреблениям в государственных лесхозах

В правоохранительных органах расследуется 254 уголовных производства по материалам ГП "Леса Украины".

Предприятие сообщило, что почти каждое подозрение или громкое задержание работников лесной отрасли основываются на проверках, проводимых его внутренней безопасностью.

"Современные инструменты контроля только внедряются, еще нет технической возможности полностью исключить человеческий фактор и сделать невозможным злоупотребление. Но любая сделка обязательно проявляется в процессах комплексных проверок", - пообещали в "Лесах Украины".

В мае работники Государственного бюро расследований (ДБР) разоблачили очередные случаи незаконной рубки деревьев во Львовской, Харьковской и Хмельницкой областях почти на 15 миллионов гривен. А в марте ДБР разоблачило и.о. директора госпредприятия "Северная Пуща", который вместе с сообщниками организовал незаконную рубку ценных дубов на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Общая сумма ущерба государству составляет более 59 млн грн.

Напомним, аудит Счетной палаты по лесному и охотничьему хозяйству обнаружил, что война, пожары и незаконная вырубка лесов нанесли государству ущерб почти на 23 млрд грн.