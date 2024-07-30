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Жителям прифронтовых территорий разрешили бесплатно заготавливать древесину для бытовых нужд

Жителям прифронтовых территорий разрешили бесплатно заготавливать древесину для бытовых нужд
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Правительство приняло решение, разрешающее жителям прифронтовых территорий бесплатно заготавливать древесину для бытовых нужд. Речь идет о сборе оставшихся после вырубки леса.

Об этом сообщает Минреинтеграция.

Заготовку можно будет осуществлять только при условии, что пребывание на соответствующих лесных участках безопасно и территории очищены от взрывоопасных предметов. Местные военные администрации и органы местного самоуправления будут информировать население о возможности самостоятельной лесозаготовки.

Эта норма будет действовать во время правового режима военного положения и в течение шести месяцев после его завершения или отмены.

Как сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук, жители смогут бесплатно самостоятельно собирать дрова для бытовых нужд, но использование бензо- и электропил запрещено, как и отделение стволов деревьев от пней.

Эта инициатива распространяется исключительно на территории, которые были или включены в перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия, или временно оккупированных Российской Федерацией, как это определено постановлением КМУ от 6 декабря 2022 года №1364 и приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных от 22 декабря 2022 г. №309.

Также было определено, что совет обороны области ответственен за принятие решений по самостоятельной заготовке древесины для бытовых нужд, а также за ведение учета собранной древесины.

Правоохранители расследуют рекордное количество дел по злоупотреблениям в государственных лесхозах

В правоохранительных органах расследуется 254 уголовных производства по материалам ГП "Леса Украины".

Предприятие сообщило, что почти каждое подозрение или громкое задержание работников лесной отрасли основываются на проверках, проводимых его внутренней безопасностью.

В мае работники Государственного бюро расследований (ДБР) разоблачили очередные случаи незаконной рубки деревьев во Львовской, Харьковской и Хмельницкой областях почти на 15 миллионов гривен. А в марте ДБР разоблачило и.о. директора госпредприятия "Северная Пуща", который вместе с сообщниками организовал незаконную рубку ценных дубов на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Общая сумма ущерба государству составляет более 59 млн грн.

Добавим, что в Украине введен еще один обязательный цифровой инструмент для предотвращения злоупотреблений в лесной отрасли - фотофиксация древесины.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко