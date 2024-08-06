Жители трех областей получат газ в баллонах в качестве гуманитарной помощи

Жители Донбасса, Сумщины и Харьковщины, в рамках экспериментального проекта, будут получать газ в баллонах в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, для жителей Донбасса, Сумщины и Харьковщины будет действовать экспериментальный проект, благодаря которому они смогут получать газ в баллонах в качестве гуманитарной помощи.

Шмыгаль отметил, что соответствующее решение принято по результатам выездных заседаний в прифронтовые общества, где представители правительства собрали значительный объем проблематики.

Как уточнил постоянный представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, согласовано предложение Министерства энергетики по реализации в течение 2024-2025 годов экспериментального проекта по распределению гуманитарной помощи, поступающей в виде сжиженного газа для удовлетворения потребностей бытовых потребителей в условиях военного положения.

"Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта. Определен получателями гуманитарной помощи, поступающей в виде сжиженного газа для удовлетворения потребностей бытовых потребителей в условиях военного положения, Донецкую, Сумскую, Харьковскую и Херсонскую областные военные администрации", — отметил он.

Жители прифронтовых общин смогут бесплатно заготавливать дрова

Напомним, правительство также утвердило постановление, благодаря которому жители прифронтовых общин смогут бесплатно заготовлять дрова для домашних нужд.

Заготовку можно будет осуществлять только при условии, что пребывание на соответствующих лесных участках безопасно и территории очищены от взрывоопасных предметов. Местные военные администрации и органы местного самоуправления будут информировать население о возможности самостоятельной лесозаготовки.

Эта норма будет действовать во время правового режима военного положения и в течение шести месяцев после его завершения или отмены.

Также правительство приняло рамочную Концепцию государственной программы комплексного водообеспечения для девяти регионов, наиболее пострадавших от боевых действий. Отмечается, что на ее основе в ближайшее время будет разработана соответствующая программа.