Якою буде ціна на газ для населення у грудні?

Газопостачальні компанії оприлюднили свої цінники на природний газ для побутових споживачів на грудень. Про це інформує “ГазПравда”.

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Які тарифи пропонують постачальники

На ринку газу для населення присутні дев'ять постачальників. П'ять з них пропонують і річну, фіксовану ціну, і місячну – змінну. Ще чотири постачальника пропонують лише річну ціну.

Вартість кубометра газу для населення в рамках річних тарифів у грудні, залежно від газопостачальної компанії, варіюється від 7,79 до 9,99 грн.

Місячна ціна коливається від 8,46 до 19,3 грн за кубометр.

Наразі газ для переважної більшості українських побутових споживачів (98%, або понад 12 млн домогосподарств) постачає компанія "Нафтогаз України" за фіксованою річною ціною.

Тариф становить 7,96 грн за кубометр і залишатиметься незмінним щонайменше до кінця квітня 2025 року для всіх побутових клієнтів компанії.

Delo.ua раніше писало про те, що Кабмін продовжив дію пільгових цін на газ.

Як зазначили у "Нафтогазі", кубометр газу для населення й надалі коштуватиме 7,96 гривні (з ПДВ, базовий "фіксований" тариф), для виробництва теплової енергії для населення – 7,42 гривні, для виробництва теплової енергії для бюджетних установ – 16,39 гривні, для виробництва електроенергії у конденсаційному циклі – 10,5 гривні, а для виробництва електроенергії у теплофікаційному циклі – 16,5 гривні.