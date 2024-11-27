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Какая будет цена на газ для населения в декабре?
Газоснабжающие компании обнародовали свои ценники на газ для бытовых потребителей на декабрь. Об этом сообщает “ГазПравда”.
Какие тарифы предлагают поставщики
На рынке газа для населения присутствует девять поставщиков. Пять из них предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще четыре поставщика предлагают только годовую цену.
Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в декабре в зависимости от газоснабжающей компании варьируется от 7,79 до 9,99 грн.
Месячная цена колеблется от 8,46 до 19,3 грн за кубометр.
В настоящее время газ для подавляющего большинства украинских бытовых потребителей (98%, или более 12 млн домохозяйств) поставляет компания "Нафтогаз Украины" по фиксированной годовой цене.
Тариф составляет 7,96 грн за кубометр и остается неизменным по меньшей мере до конца апреля 2025 года для всех бытовых клиентов компании.
Delo.ua ранее писало о том, что Кабмин продолжил действие льготных цен на газ.
Как отметили в "Нафтогазе", кубометр газа для населения и дальше будет стоить 7,96 гривны (с НДС, базовый "фиксированный" тариф), для производства тепловой энергии для населения – 7,42 гривны, для производства тепловой энергии для бюджетных учреждений – 16 ,39 гривны, для производства электроэнергии в конденсационном цикле – 10,5 гривны, а для производства электроэнергии в теплофикационном цикле – 16,5 гривны.