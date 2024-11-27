Какая будет цена на газ для населения в декабре?

Газоснабжающие компании обнародовали свои ценники на газ для бытовых потребителей на декабрь. Об этом сообщает “ГазПравда”.

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Какие тарифы предлагают поставщики

На рынке газа для населения присутствует девять поставщиков. Пять из них предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще четыре поставщика предлагают только годовую цену.

Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в декабре в зависимости от газоснабжающей компании варьируется от 7,79 до 9,99 грн.

Месячная цена колеблется от 8,46 до 19,3 грн за кубометр.

В настоящее время газ для подавляющего большинства украинских бытовых потребителей (98%, или более 12 млн домохозяйств) поставляет компания "Нафтогаз Украины" по фиксированной годовой цене.

Тариф составляет 7,96 грн за кубометр и остается неизменным по меньшей мере до конца апреля 2025 года для всех бытовых клиентов компании.

Delo.ua ранее писало о том, что Кабмин продолжил действие льготных цен на газ.

Как отметили в "Нафтогазе", кубометр газа для населения и дальше будет стоить 7,96 гривны (с НДС, базовый "фиксированный" тариф), для производства тепловой энергии для населения – 7,42 гривны, для производства тепловой энергии для бюджетных учреждений – 16 ,39 гривны, для производства электроэнергии в конденсационном цикле – 10,5 гривны, а для производства электроэнергии в теплофикационном цикле – 16,5 гривны.