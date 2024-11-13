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Тарифы на транспортировку газа существенно возрастут в 2025 году: НКРЭКУ одобрила проект постановления
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ( НКРЭКУ ) одобрила проект постановления об установлении новых тарифов на транспортировку природного газа для ООО "Оператор ГТС Украины" на 2025-2029 годы, которые учитывают сценарий отсутствия транзита российского газа.
Об этом сообщает издание ExPro.
Соответствующий проект постановления к одобрению регулятор рассмотрел на заседании 13 ноября.
Издание уточняет, что одобренный проект постановления должен быть опубликован на сайте НКРЭКУ с целью получения замечаний и предложений других органов государственной власти, физических и юридических лиц, их объединений и других заинтересованных лиц.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как изменятся тарифы для межгосударственных точек
Согласно проекту постановления, предлагается повысить тариф на вход/выход в украинскую ГТС для международных точек вдвое, а именно:
- с €4,1/тыс. куб м до €10,3/тыс. куб м для большинства точек входа в украинскую ГТС;
- с €7,6-8,6/тыс. куб м до €14,6-15,8/тыс. куб м для большинства точек выхода из украинской ГТС.
Тарифы не включают точки соединения на границе с Россией (Суджа и Сохрановка), поскольку для них отсутствует информация о забронированных объемах. Также тарифы учитывают сценарий отсутствия транзита российского газа с началом 2025 г.
Ожидается, что если договоренность о транзите российского или азербайджанского газа будет достигнута, тарифы могут быть пересмотрены, а также определены дополнительные тарифы для входа в украинскую ГТС на границе с Россией.
Какие тарифы будут действовать для внутренних точек
Кроме того, предлагается увеличить тарифы на вход/выход из ГТС для внутренних точек более чем в 4 раза, а именно:
- из 101,93 грн/тыс. куб м до 464,87 грн/тыс. куб м для внутренних точек входа в ГТС;
- из 124,16 грн/тыс. куб м до 505,5 грн/тыс. куб м для внутренних точек выхода из ГТС.
Коэффициенты для тарифов
Коэффициенты при заказе мощности на определенные периоды как для внутренних, так и для международных точек предлагается оставить по-прежнему:
- для заказа мощности в сутки вперед – 1,1 для внутренних и 1,45 для международных;
- в месячный период – 1,04 для внутренних и 1,2 для международных;
- в квартальный период – 1,02 для внутренних и 1,1 для международных.
Также действующие тарифы на транспортировку газа short-haul будут оставаться по-прежнему до 31 марта 2025 г.
Снижающие коэффициенты предлагается снизить на 1 квартал 2024 г., а уже с апреля 2024 г. повысить до уровня, который будет выше, чем сейчас.
Отметим, Евросоюз готов к отказу от российского природного газа, который идет транзитом через Украину, после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года. Украина неоднократно заявляла, что не будет его продолжать.
Сейчас Украина ведет переговоры с Азербайджаном о транзите газа в ЕС, однако есть риски, что под видом азербайджанского через украинскую ГТС пойдет российский газ.