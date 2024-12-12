В Раде заявили, что розничные продажи водки в Украине выросли на 34% в 2024 году

Детенизация способствовала росту легального обращения алкоголя, что также отразилось на увеличении поступлений акцизного налога. Розничная торговля водкой в Украине выросла на 34% только с начала этого года.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время выступления на панели "Стратегии роста" на GET Business Festival 2024, передает корреспондент Delo.ua.

"Люди не начали больше пить точно, и людей не увеличилось. К сожалению, наоборот. Но детенизация она имеет такой эффект ", — заметил он.

Гетманцев указал и на значительный успех в борьбе с нелегальным рынком табачных изделий. Он ссылается на исследование компании Kantar, согласно которому теневой рынок табака за год сократился с 25% до 12,6%.

"Мы прикрыли теневой рынок более чем на 10% меньше чем за год. Это очень классные цифры", – прокомментировал Гетманцев и назвал борьбу с "тенью" в этом секторе триллером с разнообразными перепадами и драматургией.

Напомним, ранее Гетманцев рассказывал, что за первые 10 месяцев 2024 года поступления от акцизов и налога на добавленную стоимость из сектора ликероводочной продукции существенно выросли, превысив на 43,5% показатели аналогичного периода 2021 года.

Сдвиги в других сферах

Глава финкомитета также сообщил об увеличении объемов легальной торговли другими подакцизными товарами, в том числе топливом. Хотя рост не значителен, наблюдается положительная динамика: увеличение количества фискальных чеков, их сумм и объемов торговли.

"Торговля не растет как на дрожжах, но у нас есть плюс в легальных продажах и росте количества чеков", – подчеркнул он.

Гетманцев добавляет, что если сравнивать поступление НДС в 2021 году, когда не было катастрофического падения экономики, связанного с полномасштабным вторжением, можно наблюдать, что тогда на 73% было меньше поступлений НДС, чем в 2024 году. Это говорит о том, что детенизация произошла, а "тень" НДС уменьшилась.

По его мнению, в Украине остались преимущественно "высокоинтеллектуальные" способы уклонения от налогов. Государство планирует продолжать активную борьбу с этими схемами, чтобы обеспечить справедливость и прозрачность в финансовой сфере.

Заметим, по словам Гетманцева, в Украине пока не планируется уменьшать ставки акциза на сжиженный баллонный (социальный) газ. Поскольку его объемы скудны, поэтому эта тема даже не рассматривается.

Добавим, что после внедрения мер по детенизации рынка алкогольных напитков платежи в бюджет за семь месяцев 2024 года выросли почти на 20% по сравнению с тем же периодом 2023 года, что составляет дополнительные 1,1 миллиарда гривен.