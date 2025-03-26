Акцизні надходження від алкоголю зросли на 20% у порівнянні з минулим роком

За січень-лютий 2025 року надходження акцизного податку з алкогольних напоїв значно зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року. З виробленого в Україні алкоголю до бюджету надійшло 2,2 мільярда гривень, що на 20% більше, ніж у 2024 році.

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Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками алкогольної галузі.

Від імпорту алкогольної продукції держава отримала 416,5 мільйона гривень, що на 9% перевищує показники минулого року.

В обговоренні взяли участь представники кількох галузевих асоціацій, серед яких Федерація роботодавців алкогольної галузі, "Укрвинпром", "Укрводка" та "Укрсадвинпром". Під час зустрічі йшлося про низку важливих питань, зокрема про акцизну політику, боротьбу з тіньовим ринком, анулювання ліцензій, а також підтримку легальних виробників.

Кравченко наголосив, що ДПС веде активну боротьбу з ухиленням від сплати податків та продовжує посилювати контроль за діяльністю підприємств.

Податкова вже провела понад 2 тис перевірок

За перші два місяці року податкова служба провела понад 2,3 тисячі перевірок, у ході яких було виявлено майже 1,4 тисячі порушень. Внаслідок цього були накладені фінансові санкції на суму 229 мільйонів гривень, а також анульовано 436 ліцензій.

Голова ДПС зазначив, що на ринку є компанії, які лише на словах декларують прозорість, тоді як насправді ухиляються від сплати податків на сотні мільйонів гривень.

За його словами, відомство готове рішуче реагувати на такі порушення, але бізнес також має бути активним у боротьбі з тіньовим ринком. Він закликав підприємців повідомляти правоохоронні органи та податкову службу про місця виробництва та продажу контрафактної продукції, якщо їм відома така інформація.

Запровадження електронної акцизної марки

Одним із ключових кроків для посилення контролю за ринком стане запровадження електронної акцизної марки та Електронної системи простежуваності, яка дозволить повністю контролювати виробництво та обіг алкогольних напоїв.

Наразі ця система проходить тестування, а її повноцінний запуск запланований на 1 січня 2026 року. Для роботи в тестовому режимі ДПС вже передала Міністерству цифрової трансформації всю необхідну інформацію про реєстри ліцензіатів, місця зберігання продукції та обладнання для виробництва тютюнових виробів.

Кравченко зазначив, що податкова служба завжди готова підтримати ініціативи, які полегшують роботу бізнесу. Водночас він наголосив, що правила мають бути однаковими для всіх учасників ринку, а податки повинні сплачуватися без винятків.

Додамо, що після впровадження заходів з детінізації ринку алкогольних напоїв платежі до бюджету за сім місяців 2024 року зросли майже на 20% у порівнянні з тим же періодом 2023 року, що складає додаткові 1,1 мільярда гривень.