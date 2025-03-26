Акцизные поступления от алкоголя выросли на 20% по сравнению с прошлым годом

За январь-февраль 2025 г. поступления акцизного налога с алкогольных напитков значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из производимого в Украине алкоголя в бюджет поступило 2,2 миллиарда гривен, что на 20% больше, чем в 2024 году.

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Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко во время встречи с представителями алкогольной отрасли.

От импорта алкогольной продукции государство получило 416,5 миллионов гривен, что на 9% превышает показатели прошлого года.

В обсуждении приняли участие представители нескольких отраслевых ассоциаций, среди которых Федерация работодателей алкогольной отрасли, "Укрвинпром", "Укрводка" и "Укрсадвинпром". В ходе встречи речь шла о ряде важных вопросов, в частности об акцизной политике, борьбе с теневым рынком, аннулировании лицензий, а также о поддержке легальных производителей.

Кравченко подчеркнул, что ГНС ведет активную борьбу с уклонением от уплаты налогов и продолжает усиливать контроль за деятельностью предприятий.

Налоговая уже провела более 2 тыс. проверок

За первые два месяца года налоговая служба провела более 2,3 тысяч проверок, в ходе которых было выявлено почти 1,4 тысяч нарушений. В результате были наложены финансовые санкции на сумму 229 миллионов гривен, а также аннулировано 436 лицензий.

Глава ГНС отметил, что на рынке есть компании, которые только на словах декларируют прозрачность, тогда как на самом деле уклоняются от уплаты налогов на сотни миллионов гривен.

По его словам, ведомство готово решительно реагировать на такие нарушения, но бизнес также должен быть активен в борьбе с теневым рынком. Он призвал предпринимателей сообщать правоохранительным органам и налоговой службе о местах производства и продажи контрафактной продукции, если им известна такая информация.

Введение электронной акцизной марки

Одним из ключевых шагов по усилению контроля за рынком станет внедрение электронной акцизной марки и Электронной системы прослеживаемости, которая позволит полностью контролировать производство и оборот алкогольных напитков.

В настоящее время эта система проходит тестирование, а ее полноценный запуск намечен на 1 января 2026 года. Для работы в тестовом режиме ГНС уже передала Министерству цифровой трансформации всю необходимую информацию о реестрах лицензиатов, местах хранения продукции и оборудования для производства табачных изделий.

Кравченко отметил, что налоговая служба всегда готова поддержать инициативы, облегчающие работу бизнеса. В то же время, он отметил, что правила должны быть одинаковыми для всех участников рынка, а налоги должны уплачиваться без исключений.

Добавим, что после внедрения мер по детенизации рынка алкогольных напитков платежи в бюджет за семь месяцев 2024 выросли почти на 20% по сравнению с тем же периодом 2023 года, что составляет дополнительные 1,1 миллиарда гривен.