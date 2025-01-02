Гетманцев сообщил, сколько денег удалось вывести из "тени" за год

В 2024 году в общий фонд государственного бюджета поступило 1,04 трлн. грн. (сальдо), что на 422,3 млрд. грн. больше, или на 68,7% превышает показатель мирного 2021 года.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По сравнению с 2023 годом поступления этого года выросли на 40%, или на 296,5 млрд грн. Следовательно, рост составляет 68,7% по сравнению с мирным 2021 годом и 40% по сравнению с 2023 годом.

"Это не просто цифры, не просто требование бизнеса для обеспечения равных и справедливых правил налогообложения. Это оружие, которое так необходимо для нашей защиты, для нашей победы", — подчеркнул Гетманцев.

Результат остановки скруток – поступления по НДС (сальдо) составляют 268,3 млрд грн, что на 112,6 млрд грн больше, или на 72,3% превышает показатель мирного 2021 года. Соответственно повышение налоговой эффективности составило 13,8%, отмечает он.

Рынок табака

Особую роль в рейтинге детенизации занимает рынок табака. Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов и налоговой службы удалось снизить объем теневого рынка табака с 25,7% до 12,6%, пишет Гетманцев.

Уплата акциза выросла на 16,1 млрд грн или на 33,7% по сравнению с июнем – декабрем предыдущего года. Также были выявлены признаки масштабной схемы легализации доходов по манипулированию с РРО на сумму 29 млрд грн.

В результате отработки рынка жидкостей объем заказанной марки в 3 квартале 2024 г. вырос в 30 раз по сравнению с 1 кварталом того же года.

Рынок горючего

Гетманцев отмечает, что поступления в бюджет составляют 5,7 млрд грн, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом.

Налоговая эффективность выросла с 0,62% в 2021 году до 1,07% в 2024 году. Среднемесячная заработная плата увеличилась с 16,3 тыс. грн в 3 квартале 2023 г. до 22,9 тыс. грн. грн в сентябре 2024 года, что на 41% больше.

В декабре, по предварительным расчетам, зарплата достигла 24 тыс. грн.

В бюджет поступило 643,3 млн грн., что на 22,7% больше по сравнению с предыдущим годом.

Рынок алкоголя

Рынок алкоголя, по разным оценкам, более чем на 50% находится в тени. Половина этого рынка избегала уплаты налогов — именно по таким условиям началась работа по детенизации этой отрасли, подчеркивает Гетманцев.

Детенизация рынка ликероводочной продукции в 2024 году обеспечила поступление дополнительных 1,9 млрд грн в государственный бюджет по сравнению с предыдущим годом.

Уплата акцизного налога на ликероводочную продукцию, произведенную в Украине, увеличилась на 1,7 млрд грн, или на 24,4% по сравнению с 2021 годом.

Также наблюдается положительная динамика в повышении налоговой эффективности НДС, которая составляет 6,88%, что на 33,3% больше, чем в 2021 году (тогда ПЭ была 5,16%).

Выручки от продажи алкогольной продукции выросли на 25% в период с ноября по январь 2024 года.

Одним из ключевых показателей детенизации рынка ликероводочной продукции в 2024 году является рост загруженности мощностей спиртзаводов.

Так, загруженность спиртзаводов достигла 87%. За 10 месяцев было произведено 23,7 млн дал спирта, что на 189% больше, чем в мирном 2021 году.

В 2021 году этот показатель составил всего 60%, что свидетельствует о том, что остаточные мощности использовались для производства продукции без акцизной маркировки.

Игорный бизнес

Гетманцев отмечает, что игорный бизнес прошел значительный путь трансформации, став показательным примером изменений. Несмотря на усилия государства, бенефициары теневого рынка до сих пор сопротивляются, и значительная часть ущерба, нанесенного государству, еще не компенсирована, отмечает он.

Показатели роста доходов от этого сектора достаточно высокие. регулировании отрасли.

Особое внимание привлекает ситуация с бывшими владельцами банка "Конкорд". Им еще предстоит вернуть средства, выведенные из государственного бюджета через операции в игорном бизнесе, и понести ответственность за нанесенный ущерб, подчеркивает Гетманцев.

Напомним, Гетманцев отмечал, что бюджет Украины на 2024 перевыполнят примерно на 80 миллиардов гривен. Этот результат достигнут благодаря мерам по детенизации экономики.

Добавим, что Государственная налоговая служба проверяет предпринимателей, реализующих товар через интернет, и штрафует тех продавцов, которые не выдают кассовые чеки.