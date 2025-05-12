Цех під прикриттям свиноферми: на Київщині викрили нелегальну тютюнову “фабрику” (ФОТО, ВІДЕО)

У Київській області детективи на території Білоцерківського району Бюро економічної безпеки України спільно з Нацполіцією викрили нелегальний цех з виготовлення тютюнових виробів. Виробництво функціонувало на території свиноферми поруч із сільрадою.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Щоденна потужність виробництва сягала 50 тис. пачок.

За даними слідства, приміщення свинячої ферми облаштували спеціальним обладнанням - лініями для виробництва сигарет та упаковки їх в пачки, блоки й плівку.

Потужності повного циклу дозволяли виготовляти понад 50 тис. пачок сигарет в день.

"Сигарети без марок акцизного податку продавали під виглядом продукції відомих брендів. Реалізовували товар переважно на території Київщини, а також відправляли покупцям за допомогою відомого поштового оператора, відділення якого було розташовано в кілометрі від нелегального цеху", - зауважили в БЕБ.

Що вилучили під час обшуків

Правоохоронці провели 5 невідкладних обшуків на території Києва та Київської області. В результаті вилучили обладнання, сировину, фільтри, 14 ящиків з тютюном та понад 100 тис. пачок сигарет.

Наразі триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, транспортування, підакцизних товарів), та встановлюється повне коло осіб причетних до нелегальної діяльності.

Загалом, з січня по березень 2025 року детективи БЕБ відкрили понад 70 кримінальних проваджень з приводу незаконного обігу тютюнових виробів та вилучили три виробничих сигаретних лінії.

Нещодавно БЕБ викрили групу осіб, що організували нелегальне виробництво сигарет на Київщині. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить 60 млн грн.

Також у Чернівецькій області правоохоронці виявили підпільну фабрику, що виготовляла більше 50 тис. пачок сигарет щодня.