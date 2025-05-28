Торгівля тютюном: за результатами перевірок вже нараховано 116 млн грн штрафів

За чотири місяці 2025 року Державна податкова служба провела понад 6,5 тис. перевірок у сфері торгівлі тютюновими виробами. За їх результатами нарахували штрафні санкції на 116,2 млн грн, що на 87,7% більше, ніж торік.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на очільника ДПС Руслана Кравченко.

За його словами, також було вилучено тютюнової продукції на понад 20 млн грн.

Кравченко також навів приклад найбільш показових кейсів:

на Житомирщині під час перевірки магазинів, що належать одному з ФОП, встановили численні факти продажу тютюнових виробів без використання РРО/ПРРО: підприємець отримав штраф – понад 600 тис. грн;

на Хмельниччині ДПС спільно з правоохоронцями викрили осіб, які незаконно виробляли і продавали цигарки: порушників очікує штраф у розмірі майже 900 тис. грн.

"Штрафи – це не лише про покарання. Наше завдання – реалізовувати не точкові заходи, а системно протидіяти тіньовому обігу підакцизної продукції", наголосив Кравченко.

Він уточнив, що насамперед йдеться про попередження схем ухилення від сплати податків та створення рівних умов роботи для всіх учасників ринку.

Кравченко звернув увагу на важливості партнерства з громадянами у боротьбі з тіньовим ринком тютюну та закликав усіх, хто знає про порушення, повідомляти до ДПС.

Нагадаємо, у період з січня по квітень 2025 року до державного бюджету України надійшло 54,4 мільярда гривень від акцизного податку. Це більше ніж на 50% перевищує минулорічні показники.