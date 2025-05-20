Более 50% роста: акцизный налог принес в бюджет 54,4 млрд грн за четыре месяца

В период с января по апрель 2025 в государственный бюджет Украины поступило 54,4 миллиарда гривен от акцизного налога. Это более чем на 50% больше прошлогодних показателей.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Указывается, что эта сумма включает в себя налог как на товары, произведенные в Украине, так и на импортируемые подакцизные товары.

Бюджет дополнительно к плану получил 10,8 млрд грн (+24,7% к показателю доходов). Это значительный рост, ведь сумма на 53,3% или на 18,9 млрд грн превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В частности, в апреле 2025 года поступило 15,7 млрд. грн. акцизного налога. Показатель доходов выполнен на 111,4%, что позволило дополнительно привлечь в бюджет 1,6 млрд. гривен.

По сравнению с апрелем 2024 года эта сумма выросла на 4,1 млрд грн, что составляет 35,8%.

В ГНС отметили, что показатели доходов выполнены благодаря дополнительным поступлениям по произведенным в Украину и ввезенным табачным изделиям.

Напомним, за первый квартал 2025 года плательщики уплатили 136 миллиардов гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата выросла на 22,6% или более чем на 25 млрд грн. В январе-марте прошлого года было уплачено 111 миллиардов гривен.