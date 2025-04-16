В первом квартале поступления от акцизного налога превысили план на 31%

В первом квартале 2025 года поступления от акцизного налога на 31% превысили план. Бюджет дополнительно получил 9,2 млрд. гривен.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Руслан Кравченко.

"За январь – март в общий фонд государственного бюджета поступило 38,7 млрд грн акцизного налога с произведенных и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров. Бюджет дополнительно получил 9,2 млрд гривен (+31%)", — отметил Кравченко.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 прирост составляет +61,9% (14,8 млрд гривен). В марте 2025 года поступления акцизного налога также превысили запланированные показатели. В общей сложности поступило 14,2 млрд грн (+14,8%).

Глава ГНСУ считает, что основным фактором роста стала уплата акциза с произведенных и ввезенных табачных изделий.

"Продолжаем активные меры борьбы с нелегальным оборотом подакцизной продукции. Ведь речь идет не только о одинаковых условиях ведения бизнеса для всех участников, но и о предотвращении потерь государственного бюджета", — подчеркнул он.

Напомним, Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений в государственный бюджет за первый квартал на 36 млрд (+12,9%). В марте показатели поступлений перевыполнены на 14 млрд грн.