У першому кварталі надходження від акцизного податку перевищили план на 31%

У першому кварталі 2025 року надходження від акцизного податку на 31% перевищили план. Бюджет додатково отримав 9,2 млрд гривень.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Руслан Кравченко.

"За січень – березень до загального фонду державного бюджету надійшло 38,7 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів. Бюджет додатково отримав 9,2 млрд гривень (+31%)", — зазначив Кравченко.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року приріст становить +61,9 % (14,8 млрд гривень). У березні 2025 року надходження акцизного податку також перевищили заплановані показники. Загалом надійшло 14,2 млрд грн (+14,8%).

Голова ДПСУ вважає, що основним фактором зростання стала сплата акцизу із вироблених та ввезених тютюнових виробів.

"Продовжуємо активні заходи боротьби з нелегальним обігом підакцизної продукції. Адже йдеться не лише про однакові умови ведення бізнесу для всіх учасників, а і про запобігання втратам державного бюджету", — підкреслив він.

Нагадаємо, Державна податкова служба перевиконала план надходжень до державного бюджету за перший квартал на 36 млрд (+12,9 %). У березні показники надходжень перевиконано на 14 млрд грн.