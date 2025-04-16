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У першому кварталі надходження від акцизного податку перевищили план на 31%

монети, стрілка догори
У першому кварталі бюджет України додатково отримав 9,2 млрд гривень. / Freepik

У першому кварталі 2025 року надходження від акцизного податку на 31% перевищили план. Бюджет додатково отримав 9,2 млрд гривень.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Руслан Кравченко.

"За січень – березень до загального фонду державного бюджету надійшло 38,7 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів. Бюджет додатково отримав 9,2 млрд гривень (+31%)", — зазначив Кравченко.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року приріст становить +61,9 % (14,8 млрд гривень). У березні 2025 року надходження акцизного податку також перевищили заплановані показники. Загалом надійшло 14,2 млрд грн (+14,8%).

Голова ДПСУ вважає, що основним фактором зростання стала сплата акцизу із вироблених та ввезених тютюнових виробів.

"Продовжуємо активні заходи боротьби з нелегальним обігом підакцизної продукції. Адже йдеться не лише про однакові умови ведення бізнесу для всіх учасників, а і про запобігання втратам державного бюджету", — підкреслив він.

Нагадаємо, Державна податкова служба перевиконала план надходжень до державного бюджету за перший квартал на 36 млрд (+12,9 %). У березні показники надходжень перевиконано на 14 млрд грн. 

Автор:
Тетяна Ковальчук