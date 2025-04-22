Уплата НДФЛ в первом квартале выросла более чем на 25 млрд грн

За первый квартал 2025 плательщики уплатили 136 миллиардов гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата выросла на 22,6% или более чем на 25 млрд грн. В январе-марте прошлого года было уплачено 111 миллиардов гривен.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Лидерами среди регионов по объемам уплаченного НДФЛ стали:

Киев – 32,3 млрд грн

– 32,3 млрд грн Днепропетровская область – 13,5 млрд грн

– 13,5 млрд грн Львовская область – 9,2 млрд грн

– 9,2 млрд грн Киевская область – 7,9 млрд грн

В ведомстве отмечают, что налог на доходы физических лиц является ключевым источником наполнения местных бюджетов. Его ставка составляет 18% от начисленных доходов граждан, включая заработную плату, премии, другие выплаты и вознаграждения по гражданско-правовым договорам.

"Получая официальную зарплату, с которой отчисляются налоги, вы заботитесь о развитии своего региона и социальной поддержке его граждан", – подчеркнули в налоговой службе.

Кроме того, ГНС напоминает гражданам, которые в течение 2024 года получали доходы, с которых не были удержаны налоги, о необходимости подачи декларации об имущественном положении и доходах до 1 мая 2025 года.

Министерство финансов Украины утвердило новую форму налогового расчета сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ), а также обновило порядок его заполнения и представления.