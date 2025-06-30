Теневой рынок сигарет в апреле вырос до 16,2%, доля подделок приблизилась к 9% — исследование

В апреле 2025 года объем нелегального табачного рынка в Украине достиг рекордных 16,2%, а доля фальсифицированной продукции выросла до 8,8%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследования аналитиков Kantar.

Теневой рынок сигарет

В Украине теневой рынок сигарет продолжает расширяться: в апреле 2025 года доля нелегальной торговли табачными изделиями достигла 16,2% по сравнению с 14,1% в начале года.

При этом, учитывая масштабы нелегальной продукции на рынке, потери государственного бюджета из-за неуплаты налогов составляют 25,2 млрд. гривен в год. Объем теневого рынка сигарет в 2025 году превышает 5 миллиардов штук.

В апреле снова был зафиксирован рост рынка нелегальных табачных изделий с существенным увеличением доли подделок, которая поднялась до 8,8% по сравнению с 6,4% в феврале 2025 года. По среднегодовым показателям более трети контрафактной продукции (39%) имеют поддельные акцизные марки. В частности, 33% из них маркируются как продукция Marshall Finest Tobacco (United Tobacco)/VK Tobacco FZE, а 6% — "Украинского табачного производства".

Стоит отметить, что весомую часть нелегальной продукции составляют сигареты с маркировкой Duty Free или предназначенные для экспорта, но нелегально продающиеся внутри страны. Более половины такой продукции, по маркировке, производит Винниковская табачная фабрика.

Основные бренды этой категории – Compliment (47%) и Lifa (5%). Остальные 43% составляют торговые марки производителя Marshall Finest Tobacco, в том числе Marshall (26%), Urta (9%) и Brut (3%).

Наибольшие объемы нелегальной торговли сигаретами традиционно приходятся на шесть областей, вместе формирующих 71% рынка: Днепропетровская (27%), Одесская (13%), Львовская (10%), Харьковская (9%), Киев и Киевская область (7%) и Хмельницкая (6%).

Значительная часть нелегальных продаж приходится на киоски и магазины — в апреле 2025 через эти каналы реализовали 67% всей нелегальной табачной продукции.

Справка:

В рамках исследования были проведены персонализированные интервью с тремя тысячами курильщиков — мужчинами и женщинами в возрасте от 18,5 лет и старше. Опрос охватил постоянных жителей Украины и внутренне перемещенных лиц. В то же время, в период 2022–2025 годов исследование не включало временно оккупированные и прифронтовые территории. Мониторинг осуществляется четырежды в год.

Напомним, в течение пяти месяцев 2025 года в Украине стабильно растут выручки от реализации подакцизных товаров. Украинцы стали больше покупать алкоголь, сигареты и горючее.