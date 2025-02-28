Акцизный налог на сигареты: с 1 апреля производители должны применить новый коэффициент

С 1 апреля 2025 года по конец года, при расчете минимального акцизного налога на сигареты, производители и импортеры должны применять коэффициент 1,1.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Отмечается, что по результатам декларирования плательщиками акциза за 2024 год доля общей суммы налоговых обязательств по акцизному налогу в средневзвешенной розничной цене сигарет составляет 55,8 процента, то есть менее 60%.

Применение коэффициента 1,1 распространяется на всех производителей и импортеров табачных изделий по кодам согласно УКТ ВЭД 2402 20 90 10 (сигареты без фильтра) и 2402 20 90 20 (сигареты с фильтром).

По данным ГНС, общая сумма акцизного налога на сигареты, включающая налог с розничной торговли, для всех производителей и импортеров, установлена на уровне 2763,1 грн. за 1 тысячу штук.

Доля общей суммы налоговых обязательств по акцизному налогу в средневзвешенной розничной цене продаж сигарет должна составлять 55,8%. При этом средневзвешенная розничная цена продажи сигарет (включая акцизный налог с розничной торговли подакцизными товарами) должна составлять около 4953,3 грн за 1 тысячу штук.

Представляем, на сайте президента зарегистрирована петиция, призывающая подписать закон №4115-IX о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия. Автор петиции отметил, что подписание закона о повышении акцизов не только поможет защитить здоровье граждан, но и принесет миллиарды гривен в бюджет, что критически важно во время полномасштабной войны с агрессором.