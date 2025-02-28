Акцизний податок на сигарети: з 1 квітня виробники мають застосувати новий коефіцієнт

З 1 квітня 2025 року до кінця року, при розрахунку мінімального акцизного податку на сигарети, виробники та імпортери мають застосовувати коефіцієнт 1,1.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Зазначається, що за результатами декларування платниками акцизу за 2024 рік частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні сигарет становить 55,8 відсотка, тобто є меншою за 60 %.

Застосування коефіцієнта 1,1 розповсюджується на всіх виробників та імпортерів тютюнових виробів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 (сигарети без фільтру) та 2402 20 90 20 (сигарети з фільтром).

За даними ДПС, загальна сума акцизного податку на сигарети, що включає податок з роздрібної торгівлі, для всіх виробників та імпортерів, встановлена на рівні 2763,1 грн за 1 тисячу штук.

Частка загальної суми податкових зобов'язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет має становити 55,8%. При цьому середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет (включаючи акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами) має становити в межах 4953,3 грн за 1 тисячу штук.

Надаємо, на сайті президента зареєстрована петиція, що закликає підписати закон №4115-IX щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Автор петиції зазначив, що підписання закону про підвищення акцизів не лише допоможе захистити здоров'я громадян, а й принесе мільярди гривень до бюджету, що є критично важливим під час повномасштабної війни з агресором.