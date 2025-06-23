Руслан Кравченко окреслив пріоритети на посаді генерального прокурора та розповів про свою квартиру

Сьогодні Руслан Кравченко розпочав роботу на посаді генерального прокурора України. Старого, бюрократичного ритуалу представлення президентом України не буде, щоб не витрачати час на пусті формальності та відійти від радянських звичок.

Як пише Delo.ua, про це Кравченко повідомив у Facebook.

За його словами, завдання перед ним конкретні, а пріоритети чіткі:

зміцнення ролі прокуратури як головного координатора роботи правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та функціонування системи кримінальної юстиції загалом;

забезпечення реальної довіри до органів прокуратури як зі сторони нашого суспільства, громадськості, так і від наших міжнародних партнерів;

контроль за законністю використання бюджетних коштів, нульова толерантність до проявів корупції у будь-якій сфері;

створення умов для подальшого впровадження дієвих гарантій захисту прав та законних інтересів бізнесу;

забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні і в першу чергу тих, що стосуються національної безпеки держави; •

особистий контроль за ефективністю здійснення кримінальних проваджень, що стосуються посягань на життя та здоровʼя дітей і неповнолітніх;

невідворотність покарання для злочинців як в національних судах, так і на міжнародному рівні, і особливий акцент – щодо злочинів агресії та воєнних злочинів, а також встановлення персональної відповідальності кожного воєнного злочинця.

Про квартири та майно

Також Кравченко розповів про своє майно у зв’язку з підвищеною увагою до його призначення.

Він зауважив, що з 2015 року, після служби в Криму та зоні АТО- Дебальцевому та Бахмуті , як військовий прокурор, як учасник бойових дій, був зареєстрований у військовій частині та перебував на обліку осіб, які мають першочергове право на житло.

У грудні 2018 року Кравченко отримав ордер на службову квартиру площею 42 квадратних метри у Подільському районі міста Києва (Виноградар).

Кравченко розповів, що міг, як це буває, зареєструвати найближчих родичів і штучно збільшити свою житлову норму, і в такий спосіб зокрема пришвидшити отримання житла. Але він не зробив цього і отримав рівно ті 42 метри, які належали йому відповідно до закону.

У 2019 році цю квартиру новий генпрокурор приватизував і в цьому ж році одружився. На той момент у дружини вже була власна квартира, набута до знайомства.

Згодом Кравченко продав квартиру, щоб вкласти гроші у новобудову трохи більшої площі (52 квадратних метри).

З дружиною Кравченко офіційно розлучений майже рік.Її квартира залишилась у її власності.

Хто такий Руслан Кравченко

Руслан Кравченко з 2024 року очолював Державну податкову службу. Раніше, у квітні 2023 року, Кравченка указом Зеленського призначили на посаду голови Київської обласної військової адміністрації.

За даними руху "Чесно", Руслан Кравченко з 2012-го по 2014 рік працював слідчим Севастопольської прокуратури з нагляду. Потім брав участь в Антитерористичній операції за контрактом, був прокурором 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (у Дебальцевому та Бахмуті). Має статус учасника бойових дій, у 2020 році був звільнений з військової служби у запас.

З 2015-го по 2017 рік працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України. Зокрема у справі, де українського президента-втікача Віктора Януковича визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні війни.

Після цього обіймав інші посади у правоохоронних органах. У 2023 році подався на конкурс на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

17 червня 2025 года Верховна Рада дала згоду на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора, а 21 червня президент Володимир Зеленський підписав про це відповідний указ.