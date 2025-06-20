"Хороші результати": новий генпрокурор Руслан Кравченко підбив підсумки роботи в податковій

Новопризначений генеральний прокурор Руслан Кравченко зустрівся з колективом Державної податкової служби України, щоб підбити підсумки своєї роботи на посаді керівника відомства. Він очолював ДПС протягом 5,5 місяців.

Як пише Delo.ua, про це він повідомив у Facebook.

Зокрема, Кравченко подякував працівникам служби за спільну роботу та наголосив на досягнутих результатах. За його словами, команді вдалося не лише перевиконати план надходжень до бюджету, але й змінити філософію роботи податкової.

"За 5,5 місяців разом довели, що здатні показувати хороші результати, якісно змінили філософію роботи ДПС. Бо для мене важливо, щоб податкова була не каральним органом, а перелаштовувалась на сервісний підхід, мала довіру кожного платника податків", - зазначив він.

Кравченко відзвітував про основні результати за час своєї роботи:

Перевиконання плану надходжень : майже 52 млрд грн понад план за 5 місяців;

: майже 52 млрд грн понад план за 5 місяців; Регулярний діалог з бізнесом : запроваджені постійні зустрічі з підприємцями в регіонах та бізнес-асоціаціями;

: запроваджені постійні зустрічі з підприємцями в регіонах та бізнес-асоціаціями; Відшкодування ПДВ : 70,9 млрд грн — на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року;

: 70,9 млрд грн — на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року; Зменшення кількості заблокованих податкових накладних удвічі, скорочення підприємств у категорії ризикових;

накладних удвічі, скорочення підприємств у категорії ризикових; Нові підходи до аналітики та ризиків , спрямовані на попередження, а не покарання;

, спрямовані на попередження, а не покарання; Реалізація ефективних заходів з детінізації, розкриття схем та інструментів приховування доходів та ухилення від сплати податків.

Він також висловив подяку платникам податків за внесок в економічну стабільність держави, особливо в умовах війни.

Хто такий Руслан Кравченко

Руслан Кравченко з 2024 року очолював Державну податкову службу. Раніше, у квітні 2023 року, Кравченка указом Зеленського призначили на посаду голови Київської обласної військової адміністрації.

За даними руху "Чесно", Руслан Кравченко з 2012-го по 2014 рік працював слідчим Севастопольської прокуратури з нагляду. Потім брав участь в Антитерористичній операції за контрактом, був прокурором 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (у Дебальцевому та Бахмуті). Має статус учасника бойових дій, у 2020 році був звільнений з військової служби у запас.

З 2015-го по 2017 рік працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України. Зокрема у справі, де українського президента-втікача Віктора Януковича визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні війни.

Після цього обіймав інші посади у правоохоронних органах. У 2023 році подався на конкурс на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

17 червня 2025 года Верховна Рада дала згоду на призначення Руслана Кравченка, очільника податкової, на посаду генерального прокурора.