"Хорошие результаты": новый генпрокурор Руслан Кравченко подвел итоги работы в налоговой

Новоназначенный Генеральный прокурор Руслан Кравченко встретился с коллективом Государственной налоговой службы Украины, чтобы подвести итоги своей работы в должности руководителя ведомства. Он возглавлял ГНС в течение 5,5 месяцев.

Как пишет Delo.ua, об этом он сообщил в Facebook.

В частности, Кравченко поблагодарил работников службы за совместную работу и отметил достигнутые результаты. По его словам, команде удалось не только перевыполнить план поступлений в бюджет, но и изменить философию налоговой работы.

"За 5,5 месяцев вместе доказали, что способны показывать хорошие результаты, качественно изменили философию работы ГНС. Потому что для меня важно, чтобы налоговая была не карательным органом, а перестраивалась на сервисный подход, имела доверие каждого налогоплательщика", — отметил он.

Кравченко отчитался об основных результатах за время своей работы:

Перевыполнение плана поступлений : почти 52 млрд грн сверх плана за 5 месяцев;

: почти 52 млрд грн сверх плана за 5 месяцев; Регулярный диалог с бизнесом : введены постоянные встречи с предпринимателями в регионах и бизнес-ассоциациями;

: введены постоянные встречи с предпринимателями в регионах и бизнес-ассоциациями; Возмещение НДС : 70,9 млрд грн — на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года;

: 70,9 млрд грн — на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года; Уменьшение количества заблокированных налоговых накладных вдвое; сокращение предприятий в категории рисковых;

накладных вдвое; сокращение предприятий в категории рисковых; Новые подходы к аналитике и рискам , направленные на предупреждение, а не наказание;

, направленные на предупреждение, а не наказание; Реализация эффективных мер по детенизации, раскрытию схем и инструментов сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов.

Он также выразил благодарность налогоплательщикам за вклад в экономическую стабильность государства, особенно в условиях войны.

Кто такой Руслан Кравченко

Руслан Кравченко с 2024 года возглавлял Государственную налоговую службу. Ранее, в апреле 2023 года, Кравченко указом Зеленского был назначен на должность главы Киевской областной военной администрации.

По данным движения "Честно", Руслан Кравченко с 2012-го по 2014 год работал следователем Севастопольской прокуратуры по надзору. уволен с военной службы в запас.

С 2015 по 2017 год работал прокурором в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры Украины. В частности, по делу, где украинского президента-беглеца Виктора Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении войны.

После этого занимал другие должности в правоохранительных органах. В 2023 году отправился на конкурс на должность председателя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

17 июня 2025 года Верховная Рада дала согласие на назначение Руслана Кравченко, главы налоговой, на должность генерального прокурора.