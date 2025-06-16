Зеленський пропонує призначити очільника податкової новим генпрокурором: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський передав до Верховної Ради подання про надання згоди на призначення Руслана Кравченка, нинішнього очільника податкової, на посаду генерального прокурора.

Як пише Delo.ua, про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, Верховна Рада розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань.

Як повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, завтра, 17 червня, відбудеться засідання фракції, під час якого буде представлено кандидатуру генерального прокурора України.

Нардеп Ярослав Железняк додав, що також завтра планується у сесійній залі парламенту і голосування за кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора.

Хто такий Руслан Кравченко

Зазначимо, Руслан Кравченко з 2024 року очолює Державну податкову службу. Раніше, у квітні 2023 року, Кравченка указом Зеленського призначили на посаду голови Київської обласної військової адміністрації.

За даними руху "Чесно", Руслан Кравченко з 2012-го по 2014 рік працював слідчим Севастопольської прокуратури з нагляду. Потім брав участь в Антитерористичній операції за контрактом, був прокурором 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (у Дебальцевому та Бахмуті). Має статус учасника бойових дій, у 2020 році був звільнений з військової служби у запас.

З 2015-го по 2017 рік працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України. Зокрема у справі, де українського президента-втікача Віктора Януковича визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні війни.

Після цього обіймав інші посади у правоохоронних органах. У 2023 році подався на конкурс на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

В Україні немає генпрокурора 7 місяців

22 жовтня 2024 року звільнився генеральний прокурор України Андрій Костін.

Відтоді подан 7 місяців в Україні крісло очільника Генеральної прокуратури було вакантним. Тимчасовим виконувачем обов’язків був Олексій Хоменко.

Костін обіймав посаду генпрокурора з липня 2022 року.

Він звільнився після того, як президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями. На ньому було прийнято рішення про ліквідацію всіх МСЕК.

Після того як Державне бюро розслідувань викрило й затримало керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу, що "заробляла" мільйони на ухилянтах, до правоохоронців потрапили вилучені під час обшуків списки її клієнтів.

Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов із посиланням на власні джерела заявив про пів сотні прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.