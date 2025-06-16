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У Зеленського вирішили звільнити Шмигаля з посади прем’єр-міністра: нардеп розповів, хто його замінить

Денис Шмигаль.
Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Кабміну

У найближчий час Офіс президента планує звільнити прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та весь уряд.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Звільнити Шмигаля

Нардеп іронічно пожартував, що у влади є традиція, "кожне літо звільняти Шмигаля". Такі спроби були влітку 2020, 21, 22, 23-го та особливо активно 2024-го року. Але тоді змінили окремих міністрів, а Шмигаль зберіг своє крісло.

"Але цього разу одразу три джерела підтвердили, що так: в найближчий час Офіс президента планує все ж таки звільнити Шмигаля. На цих вихідних рішення тут вже прийнято", - повідомив Железняк.

Причини відставки

Серед причин відставки нардеп називає втрату підтримки уряду серед  депутатів та провальну політику, особливо у економічно - бюджетній сфері. 

"Так як виборів у найближчий час не буде, то надо хоч якесь оновлення показати. А тут це лише Кабмін", - наголосив Железняк.

Хто замінить

Нардеп підкреслив, що зараз гарний час для голови Офісу президента Андрія Єрмака шукати нового прем’єр-міністра, а єдиним кандидатом є лише одна людина - віцепрем’єр-міністр, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Всі інші кандидатури, за інформацією Железняка, зійшли з забігу за премʼєрське крісло.

Коли планують голосувати

Стосовно часу і графіку нардеп уточнює, що у червні Верховна Рада має внести невелику правку у Закон України "Про правовий режим воєнного стану" у статтю №10 "Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади в умовах воєнного стану".

"Там зараз формально юридично не можна звільнити прем’єр-міністра, так як це тягне відставку всього уряду. А це вказаною статтею заборонено", - пояснює Железняк.

Після цього, за словами нардепа, одразу буде добровільна відставка Шмигаля і призначення нового очільника уряду і всіх міністрів.

"В цілому етапи про зміни в закон можуть і проігнорувати. Це буде так само "логічно" як і вірити, що Свириденко - це оновлення уряду і нарешті ну точно буде трильйон ВВП", - іронізує Железняк.

Нагадаємо, у Верховній Раді стартував збір підписів за відставку прем’єра Дениса Шмигаля та всього уряду. Ініціатором став колишній спікер парламенту Дмитро Разумков, який очолює міжфракційне об'єднання "Розумна політика".

Також у Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів.

Автор:
Світлана Манько