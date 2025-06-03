У Раді пропонують звільнити Сергія Марченка з посади міністра фінансів

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Постанови про звільнення Сергія Марченка з посади Міністра фінансів.

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Як пише Delo.ua, про це заявив ініціатор законопроєкту перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

На сайті парламенту вказується, що постанову 13343 передано на розгляд керівництву.

Железняк зазначив, що головною причиною є повний і відкритий саботаж проведення митної реформи, а також порушення протягом п'яти місяців норми закону про запуск прозорого конкурсу на голову Митниці.

"Другий рік поспіль зрив встановлених законом строків подання Бюджетної декларації. Як і систематичні проблеми з фінансуванням бюджету. Фактичне погодження всіх популістичних бюджетних "побажання" ОП: від Нацкешбеку та фінансування марафону, до видачі 1000 Зеленського та купівлі ядерних реакторів", - зазначив він.

Крім того, нардеп вказав на самоусунення та віддання на аутсорс Офісу президента всіх фінансових відомств Мінфіну.

Що відомо про міністра фінансів Марченка