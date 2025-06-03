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У Раді пропонують звільнити Сергія Марченка з посади міністра фінансів
У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Постанови про звільнення Сергія Марченка з посади Міністра фінансів.
Як пише Delo.ua, про це заявив ініціатор законопроєкту перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
На сайті парламенту вказується, що постанову 13343 передано на розгляд керівництву.
Железняк зазначив, що головною причиною є повний і відкритий саботаж проведення митної реформи, а також порушення протягом п'яти місяців норми закону про запуск прозорого конкурсу на голову Митниці.
"Другий рік поспіль зрив встановлених законом строків подання Бюджетної декларації. Як і систематичні проблеми з фінансуванням бюджету. Фактичне погодження всіх популістичних бюджетних "побажання" ОП: від Нацкешбеку та фінансування марафону, до видачі 1000 Зеленського та купівлі ядерних реакторів", - зазначив він.
Крім того, нардеп вказав на самоусунення та віддання на аутсорс Офісу президента всіх фінансових відомств Мінфіну.
Що відомо про міністра фінансів Марченка
- Сергій Марченко був призначений міністром фінансів 30 березня 2020 року, змінивши Ігоря Уманського.
- У січні 2025 року Марченко побив рекорд перебування на посаді міністра фінансів України, який раніше належав Ігорю Мітюкову.
- З 2002 року працював на різних посадах в Міністерстві фінансів України, Державній фіскальній службі, Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, Секретаріаті Кабінету Міністрів України.
- З 2011 року працював у Координаційному центрі з упровадження реформ при президентові України.
- Протягом 2016−2018 рр. працював заступником Міністра фінансів України.Далі до травня 2019 року обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента України.
- У 2023 році Сергій Марченко очолював Раду керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду.