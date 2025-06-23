Руслан Кравченко очертил приоритеты в должности генерального прокурора и рассказал о своей квартире

Сегодня Руслан Кравченко начал работу в должности генерального прокурора Украины. Старого бюрократического ритуала представления президентом Украины не будет, чтобы не тратить время на пустые формальности и отойти от советских привычек.

Как пишет Delo.ua, об этом Кравченко сообщил в Facebook.

По его словам, задачи перед ним конкретные, а приоритеты четкие:

укрепление роли прокуратуры как главного координатора работы правоохранительных органов в области противодействия преступности и функционирования системы уголовной юстиции в целом;

обеспечение реального доверия к органам прокуратуры как со стороны общества, общественности, так и от наших международных партнеров;

контроль за законностью использования бюджетных средств; нулевая толерантность к проявлениям коррупции в любой сфере;

создание условий для дальнейшего введения действенных гарантий защиты прав и законных интересов бизнеса;

обеспечение справедливости в каждом уголовном производстве и в первую очередь касающихся национальной безопасности государства; •

личный контроль за эффективностью осуществления уголовных производств, касающихся посягательств на жизнь и здоровье детей и несовершеннолетних;

неотвратимость наказания для преступников как в национальных судах, так и на международном уровне, и особый акцент – в отношении преступлений агрессии и военных преступлений, а также установление персональной ответственности каждого военного преступника.

О квартирах и имуществе

Также Кравченко рассказал о своем имуществе в связи с повышенным вниманием к его назначению.

Он отметил, что с 2015 года, после службы в Крыму и зоне АТО-Дебальцево и Бахмуте, как военный прокурор, как участник боевых действий, был зарегистрирован в воинской части и состоял на учете лиц, имеющих первоочередное право на жилье.

В декабре 2018 года Кравченко получил ордер на служебную квартиру площадью 42 квадратных метра в Подольском районе Киева (Виноградарь).

Кравченко рассказал, что мог, как это бывает, зарегистрировать ближайших родственников и искусственно увеличить свою жилищную норму, и таким образом, в частности, ускорить получение жилья. Но он не сделал этого и получил ровно те 42 метра, которые принадлежали ему согласно закону.

В 2019 году эту квартиру новый генпрокурор приватизировал и в этом же году женился. К тому моменту у жены уже была собственная квартира, приобретенная к знакомству.

Впоследствии Кравченко продал квартиру, чтобы вложить деньги в новостройку чуть большей площади (52 квадратных метра).

С женой Кравченко официально разведен почти год. Ее квартира осталась в ее собственности.

Кто такой Руслан Кравченко

Руслан Кравченко с 2024 года возглавлял Государственную налоговую службу. Ранее, в апреле 2023 года, Кравченко указом Зеленского был назначен на должность главы Киевской областной военной администрации.

По данным движения "Честно", Руслан Кравченко с 2012 по 2014 год работал следователем Севастопольской прокуратуры по надзору. Затем участвовал в Антитеррористической операции по контракту, был прокурором 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины (в Дебальцево и Бахмуте). Имеет статус участника боевых действий, в 2020 году был уволен с военной службы в запас.

С 2015 по 2017 год работал прокурором в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры Украины. В частности, по делу, где украинского президента-беглеца Виктора Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении войны.

После этого занимал другие должности в правоохранительных органах. В 2023 году отправился на конкурс на должность председателя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

17 июня 2025 года Верховная Рада дала согласие на назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора, а 21 июня президент Владимир Зеленский подписал об этом указ.