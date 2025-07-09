Из-за схем по уклонению от уплаты налогов государство теряет ежегодно 450-500 млрд гривен – Олег Гетьман

В результате использования незаконных схем по уклонению от уплаты налогов государственный бюджет Украины теряет ежегодно 450-500 млрд гривен. В частности, из-за серых схем в подакцизных отраслях государство теряет около 35-38 млрд гривен в год.

Об этом пишет координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, специалист по экономической и налоговой политике Олег Гетьман в авторской колонке для Delo.ua.

Согласно расчетам специалистов Экономической экспертной платформы, в 2024 году и 1 квартале 2025 года наблюдаются разнонаправленные тренды динамики теневой доли на рынке подакцизных товаров, которые традиционно многие годы наносили наибольшие потери госбюджету среди других товаров.

Теневая доля в нефтегазовой отрасли имела тенденцию к снижению с 30% в 2020 году до 13% в 2023 году, однако в 1 квартале 2025 года вновь выросла до 19%; в табачной отрасли – наблюдается рост тени с 6% в 2020 году до 25% по итогам 2024 года и 19% в 2025 году; в алкогольной продукции – теневая доля в последние годы демонстрировала нисходящий тренд, в 2023 году снизилась до 38%, в 1 квартале 2025 года снизилась до 31%.

Что происходит на рынке топлива

Согласно расчетам специалистов Экономической экспертной платформы, в 2025 году потери бюджетов от неуплаты налогов с топлива ("черные" продажи + минимизация налогов сетями) составят 7-10 млрд гривен.

"Уплата налогов крупнейшими сетями АЗС крайне неравномерна. Часть сетей платят более 2 грн налогов на литр, а часть – меньше 1 гривны. Так же с заработными платами: более половины сетей платят рыночные заработные платы, а часть сетей платят всем сотрудникам "минималку", – отмечает Олег Гетьман .

Что происходит на рынке табачной продукции

Оценка теневой доли на рынке сигарет через сопоставление выручки и потребления дает результат в 19% "тени" в 1 квартале 2025 года. Убытки бюджетов от неуплаты налогов с табачной продукции составили 18-20 млрд в 2023 году.

По исследованиям компании Kantar, "тень" снизилась с прошлогодних 25% до 14,2% в начале 2025 года, однако в мае 2025 года выросла до 16,2%. Половина из этой "серой" продукции – псевдоэкспорт или маркированная duty-free. При таком уровне нелегальной сигаретной продукции на рынке Украины годовые потери государственного бюджета из-за неуплаты налогов оцениваются в 25,2 млрд грн (оценка Kantar).

Схемы на рынке табачной продукции эволюционировали – в последнее время значительно растет псевдоэкспорт. Например, производители формально декларируют экспорт в страны вроде Сирии, но фактически продукция остается на внутреннем рынке.

Ситуация по разным областям Украины крайне неравномерна: если большинство областей в 2025 году увеличили "белую" выручку и, соответственно, уменьшили теневую долю, то Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Черниговская области остаются в антилидерах по динамике легальных продаж.

Что происходит на рынке алкогольных изделий

Общий уровень потребления алкогольных напитков в 1 квартале 2025 года, согласно расчетам специалистов Экономической экспертной платформы, оценивается на уровне 5,47 литра чистого этилового спирта на одного человека. Соответственно, уровень теневого потребления – ориентировочно 31% рынка. Это наносит урон бюджету в среднем 7-8 млрд грн в год.

В трех указанных отраслях, как и в ряде других, широко распространена торговля без документов ООО или ФЛП, через интернет или в небольших торговых точках в городах и поселках, торговля в полулегальных торговых точках с выдачей псевдо-чеков или без выдачи чеков вообще. Изготовление продукции без уплаты налогов также происходит на "подпольных" производствах без документов, или на полулегальных производствах в "третью смену".

Напомним, по данным, озвученным Олегом Гетьманом в июне, теневой рынок в подакцизной отрасли в Украине в 2025 году упал в среднем до 20%, тогда как в 2022-м он достигал аномальных 35%.

По данным исследования аналитиков Kantar, в апреле 2025 года объем нелегального табачного рынка в Украине достиг рекордных 16,2%, а доля фальсифицированной продукции выросла до 8,8%.

Между тем бизнес обращает внимание властей на критическую ситуацию, сложившуюся вокруг внедрения электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет и призывает не запускать "еАкциз" без надлежащего тестирования.

Недавно назначенный генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко пообещал усилить борьбу с нелегальным бизнесом (в частности, с контрабандой) на основных рынках товаров и услуг страны.