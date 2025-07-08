Тень в подакцизных товарах: сколько теряет государство на серых схемах

В последнее время обсуждается вопрос нехватки средств на оборонные нужды, около 400 млрд гривен в этом году. Есть предложения КМУ по сокращению расходов госбюджета, дополнительному выпуску ОВГЗ и т.д. Вместе с тем от схем по уклонению от уплаты налогов государство теряет ежегодно 450-500 млрд гривен. В частности, из-за "серых" схем в подакцизных отраслях государство теряет около 35-38 млрд гривен в год.

Согласно недавним расчетам специалистов аналитических центров, в 2024 году и 1 квартале 2025 года наблюдаются разнонаправленные тренды в динамике теневой доли на рынке подакцизных товаров, которые традиционно многие годы наносили наибольшие потери госбюджету среди других товаров.

Теневая доля в нефтегазовой отрасли имела тенденцию к снижению с 30% в 2020 году до 13% в 2023 году, однако в 1 квартале 2025 года вновь выросла до 19%; в табачной отрасли — наблюдаем рост тени с 6% в 2020 году до 25% по итогам 2024 года и 19% в 2025 году; в алкогольной продукции — теневая доля в последние годы демонстрировала нисходящий тренд, в 2023 году снизилась до 38%, в 1 квартале 2025 года снизилась до 31%.

Что же происходит на рынке подакцизной продукции, почему наблюдаются постоянные изменения трендов?

Рынок топлива

Для оценки полноты налогообложения акцизным налогом топлива, производимого и импортируемого в Украину, были использованы данные энергетического баланса Украины (в разрезе продуктов), который ежегодно публикуется Государственным комитетом статистики Украины по сравнению с оценкой общего потребления топлива на основе оценки среднего пробега транспортных средств.

Также для оценки динамики легальных продаж за 2021-2024 годы были использованы данные ГНС по розничной продаже топлива. В качестве прокси для изменений реального потребления были использованы данные о количестве заключенных договоров ОСАГО, опубликованные МТСБУ.

Согласно рассчитанным данным, в 2025 году потери бюджетов от неуплаты налогов с топлива (черные продажи + минимизация налогов сетями) составят 7-10 млрд гривен.

Источник данных: расчеты специалистов Экономической экспертной платформы

Уплата налогов крупнейшими сетями АЗС крайне неравномерна. Часть сетей платят более 2 гривен налогов на литр, а часть — менее 1 гривны. Так же с заработными платами: больше половины сетей платят рыночные заработные платы, а часть сетей платят всем сотрудникам "минималки".

На рынке топлива происходит постоянная борьба правоохранительных и проверяющих органов со "схемами" по минимизации налогов, много лет она продолжается с переменными успехами. В течение 2023-2025 года успешно работает Временная следственная комиссия по вопросам экономической безопасности, внесшая значительный вклад в уменьшение "тени" на рынке топлива: по итогам заседаний ВСК были внесены изменения в ряд законов, предоставлено поручение БЭБ, Полиции, ГНС, начато проведение ежеквартального мониторинга налоговой нагрузки на производителей подакцизной продукции и т.д.

В 2024 году Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики парламента активно взялся за минимизацию схем в "подакцизке", в последние несколько месяцев значительно активизировалась работа проверяющих и правоохранительных органов, что усложнило работу "серых" и "черных" схем. Объемы "белых" продаж начали расти в начале 2025 года, соответственно, начала уменьшаться теневая доля.

Табачная продукция

Для определения уровня "тени" и динамики в табачной отрасли была использована методология, которую специалисты международной организации Healthy Initiatives успешно применяют при оценке "тени" в разных странах мира, — сопоставление легальных продаж табачных изделий по годам и количеству курильщиков согласно соцопросам.

Согласно исследованиям, проведенным Киевским международным институтом социологии, 27% опрошенных являются нынешними курильщиками, 69% из которых употребляют сигареты (5,6 млн курильщиков сигарет). В реализации на внутренний рынок сигареты в 2024 году составляют 79%, ТВЭН — 19%, сигариллы — 2% (данные ГНС).

Оценка теневой доли на рынке сигарет через сопоставления выручки и потребления дает результат в 19% "тени" в 1 квартале 2025 года. Убытки бюджетов от неуплаты налогов с табачной продукции составили 18-20 млрд в 2023 году.

Источник данных: расчеты специалистов Экономической экспертной платформы

По исследованиям компании "Кантар", "тень" снизилась с прошлогодних 25% до 14,2% в начале 2025 года, однако в мае 2025 года выросла до 16,2%. Половина из этой "серой" продукции — псевдо-экспорт или маркированная duty-free. При таком уровне нелегальной сигаретной продукции на рынке Украины годовые потери государственного бюджета из-за неуплаты налогов оцениваются в 25,2 млрд грн (оценка "Кантар").

Схемы на рынке табачной продукции эволюционировали — в последнее время значительно растет псевдоэкспорт. Например, производители формально декларируют экспорт в страны вроде Сирии, но фактически продукция остается на внутреннем рынке.

Ситуация по разным областям Украины крайне неравномерна: если большинство областей в 2025 году увеличили "белую" выручку и, соответственно, уменьшили теневую долю, то Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Черниговская области остаются в антилидерах по динамике легальных продаж.

Как и в ситуации с топливом, рынку табачных изделий уделяет особое внимание Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и ВСК по экономической безопасности. По итогам рассмотрения схем в табачной отрасли был разработан ряд важных изменений в законодательство и предоставлены соответствующие поручения правоохранительным и проверяющим органам. В настоящее время удалось удержать уровень "тени" в пределах 20%, однако существенного уменьшения "тени" достичь пока не удалось.

Алкогольные изделия

Для определения уровня "тени" и динамики на рынке алкогольной продукции были использованы данные ВОЗ, данные по поступлениям налогов по годам и уровень употребления алкоголя населением.

Общий уровень потребления алкогольных напитков в 1 квартале 2025 года в соответствии с расчетами оценивается на уровне 5,47 литра чистого этилового спирта на одного человека. Соответственно, уровень теневого потребления — ориентировочно 31% рынка. Это наносит урон бюджету в среднем 7-8 млрд грн в год.

Источник данных: расчеты специалистов Экономической экспертной платформы

Почему контролирующие органы не могут преодолеть схемы

Несмотря на усилия профильного Комитета ВРУ, ВСК по экономической безопасности, доля "тени" в "подакцизке" и, соответственно, потери госбюджета все еще остаются значительными — 35-38 млрд грн в 2025 году.

В подакцизных отраслях много лет обязательны РРО и товарный учет, однако, как свидетельствуют цифры "тени" в динамике, объемы схем не зависят от этих факторов.

В этих отраслях, как и в ряде других, широко распространена торговля без документов ООО или ФЛП, через интернет или в небольших торговых точках в городах и поселках, торговля в полулегальных торговых точках с выдачей псевдо-чеков или без выдачи чеков вообще. Изготовление продукции без уплаты налогов также происходит на "подпольных" производствах без документов или на полулегальных производствах в "третью смену".

Так что разные дополнительные усложнения администрирования для предпринимателей лишь увеличивают стоимость ведения "белого" бизнеса и не вредят "серым" схемам.

В настоящее время по качеству государственного управления Украина, к сожалению, значительно отличается даже от наименее развитых стран Европы (по данным Всемирного банка).

Что необходимо сделать для минимизации схем

Для преодоления схем минимизации налогов требуется ключевое системное изменение, о чем свидетельствует удачная практика стран ЕС — увеличение эффективности работы проверяющих и контролирующих органов, минимизация коррупции в них, реформирование судебной системы, построение инклюзивных институций.

Крайне важна полная перезагрузка наиболее коррупционных органов в стране — Государственной таможенной и Налоговой службы, а также Бюро экономической безопасности — с избранием руководителей органов на прозрачных конкурсах с решающим голосом международных экспертов, переаттестация всех кадров, установление качественных КРI для них.

Также важно:

· Обеспечить публичность данных об объемах продаж, предоставляемых услуг по наиболее уязвимым группам товаров и услуг, детализацию групп подакцизной продукции (с учетом данных аналитической системы СУД РРО);

· Ввести экономические стимулы покупателям подакцизной продукции получать фискальный чек (лотереи фискальных чеков, финансовые стимулы потребителей);

· Ужесточить давление на "черных" торговцев путем увеличения размера штрафных санкций за нелегальную торговлю подакцизными товарами (КУпАП);

· Предусмотреть обязательность формирования экземпляров образцов производимой табачной продукции из имеющегося на предприятиях оборудования;

· Разработать и принять закон относительно "дропов", в частности, введения "реестра дропов" (законопроект НБУ);

· Обеспечить обнародование аудита СМКОР от КМУ и введение критериев эффективности СМКОР.

Надеемся, что представители власти учтут предложения экспертов и внесут соответствующие изменения в законодательство для усиления качества институтов. Это даст значительные дополнительные поступления в госбюджет, необходимые для усиления обороны страны.