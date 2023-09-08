Кабмін зобов'язав замовників обґрунтувати держзакупівлі від 50 тисяч гривень поза Prozorro

Кабінет міністрів вніс зміни до правил проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг під час дії воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення. Відповідну постанову №952 уряд опублікував на своєму сайті.

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Зокрема, для закупівель на суму від 50 тисяч гривень, які проводитимуться поза електронною системою Prozorro, тепер треба буде оприлюднювати в системі погоджене керівником замовника обґрунтування підстави для укладання прямого контракту.

Крім того, уряд скасував можливість придбання у деяких випадках товарів і послуг від 100 тисяч гривень, послуг з поточного ремонту від 200 тисяч гривень та робіт вартістю від 1,5 мільйона гривень шляхом укладення прямого договору без застосування відкритих торгів чи електронного каталогу для закупівлі товару.

Зокрема, така можливість була для випадків, коли в оголошенні чи тендерній документації мала б бути інформація з обмеженим доступом чи інформація, оприлюднення якої несло б загрозу національній чи громадській безпеці.

Також виключено можливість спрощеної процедури, коли замовник не міг дотриматися (із документальним підтвердженням цього) строків закупівлі з застосуванням відкритих торгів чи електронного каталогу, якщо це стосувалося проведення заходів з мобілізації та цивільного захисту; облаштування місць проживання ВПО; облаштування чи ремонту споруд цивільного захисту (укриттів) та підготовки до опалювального сезону.

Придбання поза торгами в Prozorro у випадку неможливості дотримання строків тепер неможливе й для товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури I або II категорії та інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури ПЕК.

Окрім цього, уряд прописав неможливість відмови участі у закупівлі через Prozorro та відхилення відповідної тендерної пропозиції учасника, до якого Україною застосовано відповідну санкцію, якщо активи такого учасника вже було передано в управління Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними злочинів (АРМА).

Як прокоментувала рішення перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, ухвалена постанова підсилює відповідальність державних замовників за зловживання такою підставою як нагальна потреба.

"Тендер через Prozorro сам собою не гарантує автоматичного позитивного результату. Багато хто пам’ятає випадки, коли закупівля відбулася прозоро, конкурентно і за правилами, але обґрунтованість потреби або умови закупівлі викликали суспільний резонанс. Тому ця зміна покликана в першу чергу покращити якість роботи тих, хто оголошує тендер", - пояснила вона.

Джерело фото: ua.depositphotos.com