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Робота для копірайтерів, розробників, швачок та інших: добірка вакансій в Україні
Delo.ua спільно з Work.ua, GRC.ua та OLX.Робота створили щотижневу добірку вакансій. Є робота для фахівців різних галузей по всій Україні.
Технічний копірайтер, м. Київ
Dnipro-M шукає технічного копірайтера для написання інструкцій.
Заробітна плата: 20 000 – 30 000 грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5382288/
Digital-маркетолог, м. Київ
Мультимаркет Аврора шукає Digital-маркетолога.
Заробітна плата: 40 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5381940/
Адміністратор громадської організації, м. Полтва
ПСВ-Інжиніринг шукає адміністратора громадської організації.
Заробітна плата: 12 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5391411/
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Продавець-консультант, м. Полтава
Магазин велосипедів Вело Плюс запрошує на роботу продавця-консультанта.
Заробітна плата: 15 000 – 23 000 грн.
Графік роботи: Пн-Нд 09:00—18:00, (2 вихідних у будні дні).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5333523/
Юрист, м. Дніпро
Компанія Новація шукає юриста з питань банкрутства.
Заробітна плата: 55 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт, 09:00—18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4969737/
Розробник PHP, м. Дніпро
Work.ua шукає розробника РНР.
Заробітна плата: 70 000 – 110 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5385443/
Швачка, м. Одеса
Компанія "Крій пошив, ТОВ" запрошує на роботу швачку.
Заробітна плата: 20 000 – 32 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5383383/
Рекрутер, м. Одеса
Міжнародна ІТ компанія Headway.Global у зв’язку з активним розвитком шукає рекрутера.
Заробітна плата: 17 750 – 25 467 грн.
Графік роботи: з 11:00 - 19:30, робочі Сб та Нд (2 вихідні посеред тижня на вибір).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5085210/
Бариста, м. Харків
Testovgroup запрошує на роботу баристу.
Заробітна плата: 21 000 грн.
Графік роботи: 4/2 з 9:00 − 21:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5390465/
Менеджер з продажу, м. Харків
Діром Ко (займаються виробництвом та продажем матеріалів для первинного будівництва та обробки).
Заробітна плата: 25 000 – 45 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00 + 2 Сб у місяць з 9:00 до 14:00 (дистанційно після стажування).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5191955/
Менеджер з продажу насіння, м. Дніпро
Виробнику насіння потрібен менеджер з продажу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69941458
Технолог, м. Київ
Міжнародна компанія у сфері харчового виробництва, запрошує в команду технолога.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69941077
Категорійний менеджер, м. Львів
"ВіЯр" — торгівельно-виробнича компанія, що працює на ринку меблів та меблевих комплектуючих вже понад 21 рік, запрошує на роботу категорійного менеджера (побутова техніка).
Заробітна плата: від 25 000 до 40 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт, з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69940890
Менеджер з активних продажів, м. Львів
"ВіЯр" — торгівельно-виробнича компанія, що працює на ринку меблів та меблевих комплектуючих вже понад 21 рік, запрошує на роботу менеджера з активних продажів.
Заробітна плата: від 21 000 до 40 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт, з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69940868
Employer brand and internal communication manager, м. Київ
Watsons Україна шукає менеджера по роботі з брендом роботодавця.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69941317
BI Analyst, м. Київ
Watsons Україна шукає BI Analyst.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69941319
Менеджер з якості власних торгових марок, м. Київ
Watsons Україна запрошує на роботу менеджера з якості власних торгових марок.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69941327
Технічний менеджер, м. Київ
PinchukArtCentre відкриває вакансію технічного менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69941454
Інженер-технолог, м. Бровари
ПП Хімпласт (підприємство спеціалізується на виробництві покрівельних, гідроізоляційних матеріалів та підлогових покриттів) запрошує на роботу інженера-технолога (екструзія ПВХ).
Заробітна плата: від 25 000 до 40 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69941877
Системний адміністратор, м. Київ
Команда СОФТКОМ у пошуках системного адміністратора (технічна IT-підтримка клієнтів).
Заробітна плата: від 20 000 до 25 000 грн.
Графік роботи: 5/2, з 9:00 до 18:00, з можливістю гібридного робочого графіку.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69942380
Digital-маркетолог, м. Київ
Компанія "KAMERON", яка представляє в України відомі світові бренди Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Balmain, Polo Ralph Lauren, відкриває конкурс на вакансію Digital-маркетолога.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69942284
Прибиральниця, м. Дніпро
Потрібна прибиральниця в магазин іграшок.
Заробітна плата: 4 000 грн.
Графік роботи: з 09:00 до 13:00, 6 днів на тиждень.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pribiralnitsya-m-dnpro-IDTqzKz.html
Майстер манікюру, м. Івано-Франківськ
В манікюрний кабінет потрібен майстер манікюру.
Заробітна плата: 8 000 - 15 000 грн.
Графік роботи: позмінний, з часом можлива повна зайнятість.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/potrben-na-robotu-mayster-mankyuru-IDTqAs4.html
Старший зміни у цех, м. Кременчук
Потрібен старший зміни у цех "Галя Балувана".
Заробітна плата: 15 000 - 18 000 грн.
Графік роботи: з 7:00 до 19:00, графік позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/starshiy-zmni-u-tseh-galya-baluvana-IDTqCvt.html
Бухгалтер-касир, м. Івано-Франківськ
Компанія "Vartis" (український металотрейдинг) запрошує на роботу бухгалтера-касира.
Заробітна плата: 15 000 - 16 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт 08:30 — 17:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/shukamo-buhgaltera-kasira-IDTqD5j.html
Продавець, м. Львів
Магазин іграшок "Світ Забавок" запрошує продавця приєднатися до команди.
Заробітна плата: 16 000 - 19 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/prodavets-u-magazin-grashok-IDTboce.html
Помічник архівіста, м. Київ
"Українська архівна компанія" шукає на тимчасову проєктну роботу помічника архівіста.
Заробітна плата: 8 000 - 8 500 грн.
Графік роботи: 5-ти денний робочий тиждень Пн - Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pomchnik-arhvsta-IDTrcq2.html
Менеджер в школу англійської мови, м. Павлоград
Запрошується на роботу менеджер в школу англійської мови.
Заробітна плата: 6 700 - 10 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт, з 9:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/menedzher-v-shkolu-anglysko-movi-IDTrfJm.html
Охоронець, м. Львів
Нова Пошта запрошує на роботу охоронця.
Заробітна плата: 12 000 - 12 100 грн.
Графік роботи: позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/ohoronets-pozmnno-doba-cherez-dv-IDTrf8D.html
Асистент ветеринарного лікаря, м. Біла Церква
На постійну роботу потрібен асистент ветеринарного лікаря.
Заробітна плата: 5 000 - 10 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 20:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/asistent-veterinarnogo-lkarya-IDSsAZV.html
Промоутер, м. Чернівці
Запрошується промоутер для рекламування магазину.
Заробітна плата: 100 - 150 грн / за годину.
Графік роботи: 08:00 - 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/promouter-rozdacha-listvok-IDTrdhb.html
Чтобы опубликовать свою вакансию, обращайтесь в отдел рекламы:
+380 67 223 0178
[email protected]