Робота для копірайтерів, розробників, швачок та інших: добірка вакансій в Україні

Delo.ua спільно з Work.ua, GRC.ua та OLX.Робота створили щотижневу добірку вакансій. Є робота для фахівців різних галузей по всій Україні.

Технічний копірайтер, м. Київ

Dnipro-M шукає технічного копірайтера для написання інструкцій.

Заробітна плата: 20 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5382288/

Digital-маркетолог, м. Київ

Мультимаркет Аврора шукає Digital-маркетолога.

Заробітна плата: 40 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5381940/

Адміністратор громадської організації, м. Полтва

ПСВ-Інжиніринг шукає адміністратора громадської організації.

Заробітна плата: 12 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5391411/

Продавець-консультант, м. Полтава

Магазин велосипедів Вело Плюс запрошує на роботу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 15 000 – 23 000 грн.

Графік роботи: Пн-Нд 09:00—18:00, (2 вихідних у будні дні).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5333523/

Юрист, м. Дніпро

Компанія Новація шукає юриста з питань банкрутства.

Заробітна плата: 55 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт, 09:00—18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4969737/

Розробник PHP, м. Дніпро

Work.ua шукає розробника РНР.

Заробітна плата: 70 000 – 110 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5385443/

Швачка, м. Одеса

Компанія "Крій пошив, ТОВ" запрошує на роботу швачку.

Заробітна плата: 20 000 – 32 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5383383/

Рекрутер, м. Одеса

Міжнародна ІТ компанія Headway.Global у зв’язку з активним розвитком шукає рекрутера.

Заробітна плата: 17 750 – 25 467 грн.

Графік роботи: з 11:00 - 19:30, робочі Сб та Нд (2 вихідні посеред тижня на вибір).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5085210/

Бариста, м. Харків

Testovgroup запрошує на роботу баристу.

Заробітна плата: 21 000 грн.

Графік роботи: 4/2 з 9:00 − 21:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5390465/

Менеджер з продажу, м. Харків

Діром Ко (займаються виробництвом та продажем матеріалів для первинного будівництва та обробки).

Заробітна плата: 25 000 – 45 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00 + 2 Сб у місяць з 9:00 до 14:00 (дистанційно після стажування).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5191955/

Менеджер з продажу насіння, м. Дніпро

Виробнику насіння потрібен менеджер з продажу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69941458

Технолог, м. Київ

Міжнародна компанія у сфері харчового виробництва, запрошує в команду технолога.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69941077

Категорійний менеджер, м. Львів

"ВіЯр" — торгівельно-виробнича компанія, що працює на ринку меблів та меблевих комплектуючих вже понад 21 рік, запрошує на роботу категорійного менеджера (побутова техніка).

Заробітна плата: від 25 000 до 40 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт, з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69940890

Менеджер з активних продажів, м. Львів

"ВіЯр" — торгівельно-виробнича компанія, що працює на ринку меблів та меблевих комплектуючих вже понад 21 рік, запрошує на роботу менеджера з активних продажів.

Заробітна плата: від 21 000 до 40 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт, з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69940868

Employer brand and internal communication manager, м. Київ

Watsons Україна шукає менеджера по роботі з брендом роботодавця.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69941317

BI Analyst, м. Київ

Watsons Україна шукає BI Analyst.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69941319

Менеджер з якості власних торгових марок, м. Київ

Watsons Україна запрошує на роботу менеджера з якості власних торгових марок.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69941327

Технічний менеджер, м. Київ

PinchukArtCentre відкриває вакансію технічного менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69941454

Інженер-технолог, м. Бровари

ПП Хімпласт (підприємство спеціалізується на виробництві покрівельних, гідроізоляційних матеріалів та підлогових покриттів) запрошує на роботу інженера-технолога (екструзія ПВХ).

Заробітна плата: від 25 000 до 40 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69941877

Системний адміністратор, м. Київ

Команда СОФТКОМ у пошуках системного адміністратора (технічна IT-підтримка клієнтів).

Заробітна плата: від 20 000 до 25 000 грн.

Графік роботи: 5/2, з 9:00 до 18:00, з можливістю гібридного робочого графіку.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69942380

Digital-маркетолог, м. Київ

Компанія "KAMERON", яка представляє в України відомі світові бренди Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Balmain, Polo Ralph Lauren, відкриває конкурс на вакансію Digital-маркетолога.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69942284

Прибиральниця, м. Дніпро

Потрібна прибиральниця в магазин іграшок.

Заробітна плата: 4 000 грн.

Графік роботи: з 09:00 до 13:00, 6 днів на тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pribiralnitsya-m-dnpro-IDTqzKz.html

Майстер манікюру, м. Івано-Франківськ

В манікюрний кабінет потрібен майстер манікюру.

Заробітна плата: 8 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: позмінний, з часом можлива повна зайнятість.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/potrben-na-robotu-mayster-mankyuru-IDTqAs4.html

Старший зміни у цех, м. Кременчук

Потрібен старший зміни у цех "Галя Балувана".

Заробітна плата: 15 000 - 18 000 грн.

Графік роботи: з 7:00 до 19:00, графік позмінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/starshiy-zmni-u-tseh-galya-baluvana-IDTqCvt.html

Бухгалтер-касир, м. Івано-Франківськ

Компанія "Vartis" (український металотрейдинг) запрошує на роботу бухгалтера-касира.

Заробітна плата: 15 000 - 16 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт 08:30 — 17:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/shukamo-buhgaltera-kasira-IDTqD5j.html

Продавець, м. Львів

Магазин іграшок "Світ Забавок" запрошує продавця приєднатися до команди.

Заробітна плата: 16 000 - 19 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/prodavets-u-magazin-grashok-IDTboce.html

Помічник архівіста, м. Київ

"Українська архівна компанія" шукає на тимчасову проєктну роботу помічника архівіста.

Заробітна плата: 8 000 - 8 500 грн.

Графік роботи: 5-ти денний робочий тиждень Пн - Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pomchnik-arhvsta-IDTrcq2.html

Менеджер в школу англійської мови, м. Павлоград

Запрошується на роботу менеджер в школу англійської мови.

Заробітна плата: 6 700 - 10 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт, з 9:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/menedzher-v-shkolu-anglysko-movi-IDTrfJm.html

Охоронець, м. Львів

Нова Пошта запрошує на роботу охоронця.

Заробітна плата: 12 000 - 12 100 грн.

Графік роботи: позмінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/ohoronets-pozmnno-doba-cherez-dv-IDTrf8D.html

Асистент ветеринарного лікаря, м. Біла Церква

На постійну роботу потрібен асистент ветеринарного лікаря.

Заробітна плата: 5 000 - 10 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/asistent-veterinarnogo-lkarya-IDSsAZV.html

Промоутер, м. Чернівці

Запрошується промоутер для рекламування магазину.

Заробітна плата: 100 - 150 грн / за годину.

Графік роботи: 08:00 - 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/promouter-rozdacha-listvok-IDTrdhb.html